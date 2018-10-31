Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Талибы взяли на себя ответственность за крушение вертолета в Афганистане

139
0 Оставить комментарий

Талибы взяли на себя ответственность за крушение вертолета в Афганистане

Кабул, 31 октября. Ответственность за крушение вертолета ВС Афганистана в провинции Фарах взяли на себя боевики движения «Талибан»1 (деятельность организации запрещена в РФ).

ЧП произошло в среду утром в районе города Анар-Дала. На борту находились 20 человек: военные и члены совета провинции.

По словам источника агентства Reuters, талибы заявили о том, что сбили военный вертолет.

Отметим, что два вертолета летели по маршруту вместе. В сбитом вертолете не оказалось выживших, сообщает телеканал TOLO News.

Талибы взяли на себя ответственность за крушение вертолета в Афганистане — СМИ

Напомним, что в стране идет противостояние афганской армии и «Талибана», который взял под контроль около 50% территории страны. Кроме «Талибана» в Афганистане усиливает свою деятельность запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое