Талибы взяли на себя ответственность за крушение вертолета в Афганистане

Кабул, 31 октября. Ответственность за крушение вертолета ВС Афганистана в провинции Фарах взяли на себя боевики движения «Талибан»1 (деятельность организации запрещена в РФ).

ЧП произошло в среду утром в районе города Анар-Дала. На борту находились 20 человек: военные и члены совета провинции.

По словам источника агентства Reuters, талибы заявили о том, что сбили военный вертолет.

Отметим, что два вертолета летели по маршруту вместе. В сбитом вертолете не оказалось выживших, сообщает телеканал TOLO News.

Напомним, что в стране идет противостояние афганской армии и «Талибана», который взял под контроль около 50% территории страны. Кроме «Талибана» в Афганистане усиливает свою деятельность запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.