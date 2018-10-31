Крымские реалии: впервые после развала СССР в регионе построили детсады, очередь сократилась вдвое

В этом году в Крыму открылось пять капитальных детских садиков, впервые со времен развала СССР. Сады построены в Белогорском районе, Феодосии, Евпатории и Саках за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года».

Впервые почти за 30 лет после развала Советского Союза на полуострове стали появляться школы, детские сады и ясли.

Журналисты Федерального агентства новостей приехали в республику, чтобы самим увидеть изменения в строительстве образовательных учреждений на полуострове.

Первым наши корреспонденты посетили детский сад «Сказка» в Белогорске, открывшийся в сентябре этого года. Новое современное двухэтажное здание — яркое и красивое, с большими солнечными помещениями, оборудованными по последнему слову техники.

Общая площадь здания — 5744 квадратных метра.

Заведующая детским садом Анастасия Мирошникова охотно познакомила нас со своим «детищем».

«Детский сад рассчитан на 13 групп, на 300 детей, — рассказала заведующая. — На данный момент укомплектовано 12 групп, 240 деток уже зачислено. Доукомплектование будет в ноябре. У нас уже сформированы четыре группы от трех до четырех лет, две средние от четырех до пяти лет, одна старшая, одна подготовительная. Все в основном очередники, но есть дети из других детских садов, которым сюда ближе, и поэтому они были переведены. Но это меньшее количество — большее из тех, кто стоял в очереди. Это дети, которые живут в близлежащих домах. У нас уже четвертый детский сад в Белогорске».

Анастасия Мирошникова ранее работала в детском саду «Солнышко» в соседнем селе заместителем заведующей, а сюда перешла в качестве руководителя. В ее подчинении уже 57 человек, вообще же детский сад рассчитан на 65 штатных единиц.

То есть открытие «Сказки» еще и решило проблему трудоустройства в Белогорске. Конечно, часть коллектива пришла из других учреждений.

Но основная состоит из тех, кто ранее сидел дома без работы, не имея возможности трудоустроиться. А есть и совсем молоденькие выпускники, которые пришли после окончания училищ. Стены просторных коридоров украшены рисунками.

«Наши девочки рисовали», — хвастается заведующая. — То есть для сотрудников этот дом стал уже родным, каждый старается внести свою лепту».

«Здесь все предусмотрено: и пожарная сигнализация, и система оповещения людей об эвакуации, и видеонаблюдение, — продолжает собеседница. — Безопасность обеспечивается сторожами по штатному расписанию. В течение дня мы находимся здесь, на входе дежурит сотрудник. Все огорожено. В 8:30 закрыли калитку, и пройти можно только по документам и удостоверениям личности. Даже если мы знаем, что это родители, все равно охрана спрашивает удостоверение личности. А ночью выходят сторожа. Тревожная кнопка есть. В штате есть медсестра, есть оборудованный медицинский блок, в данный момент проходим процедуру лицензирования медблока».

Медицинский блок рассчитан на две койки. Он предусмотрен на тот случай, если ребенок, находясь в детском саду, заболел и его срочно надо изолировать от других детей.

Кроме того, есть и свой пищеблок — еду тут готовят сами. Закупают свежие продукты у поставщиков, а вот повара в «Сказке» свои. Меню разработано министерством образования, науки и молодежи Республики Крым. Есть свой технолог.

С ним руководство садика согласовывает все изменения, внесенные в меню. Ничего жареного, острого — все готовится на пару исключительно из свежих продуктов. Благодаря закупке в основном у местных производителей цены низкие — из расчета 98 рублей 70 копеек в день на ребенка. Родители платят только за питание, для многодетных семей предусмотрены льготы.

«На первого, второго, третьего детей получают компенсации. На первого — 20 процентов, на второго — 50, на третьего и на последующих деток — 70. Детей из многодетных семей у нас много, учет мы пока не собрали до конца, так как к нам еще приходят новые детки. Сейчас будем составлять социальный паспорт, и станет понятно количество многодетных семей. Но могу сказать, что много, потому что приходят и по двое, и по трое деток из одной семьи. Одного зачислят, а потом второго, который постарше, из другого детского сада переводят», — пояснила Анастасия Мирошникова.

Все капитальные детские сады построены за счет федерального бюджета. Но одними капитальными учреждениями вопрос очередей в детский сад не решить. Поэтому за счет средств республиканского бюджета в Крыму ведется работа по установке 23 модульных детских садов, которые могут разместить 2310 детей.

Работы планируют окончить в декабре 2018 года. Дополнительно заключают двухгодичные контракты с вводом в эксплуатацию в 2019 году на закупку и установку еще 19 модульных детских садов на 1900 мест.

Всего же в Крыму с 2014 года создано 20 тысяч мест. Медленное убывание очереди по сравнению с темпами строительства объясняется приростом населения, выросшей рождаемостью детей.

«Модульный детский сад — это технология, которая позволяет за три месяца установить полноценный детский сад со всем необходимым по стандартам: с пищеблоком, системой безопасности и так далее, — рассказывает помощник министра образования, науки и молодежи Республики Крым Антон Гарькавец. — Ставиться он может только на территории уже действующего учебного заведения, будь то школа, детский сад. То есть тот, который уже функционирует. Подключается полностью к существующим коммуникациям, за счет этого идет экономия времени, средств, земли в таких густонаселенных городах, как Симферополь, та же самая Ялта. 30 таких модулей уже установлено. Возвращены те 11 детских садов, которые в 90-е годы были проданы, — сейчас они на разной стадии восстановления и капитальных ремонтов. Точно так же проводится капитальный ремонт и реконструкция уже действующих детских садов. За счет этого есть возможность расширять отремонтированные группы, добавлять воспитанников. Это если в целом по республике».

В Крыму по состоянию на 1 октября осуществляют образовательную деятельность по программам дошкольного образования 544 образовательные организации.

Из них 424 дошкольных образовательных учреждений и 120 дошкольных подразделений при школах, пять частных и четыре государственных.

В них воспитываются 70 773 ребенка, в том числе 63 334 ребенка возрасте от трех до семи лет и 5 853 ребенка — от двух месяцев до трех лет. Доступность дошкольного образования составляет 38,3% для детей в возрасте до 3 лет и 84,9% для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Функционирует также сеть из 12 частных центров, предоставляющих услуги по присмотру и уходу за детьми, в том числе малышами до трех лет. В дошкольных образовательных учреждениях осуществляют свою деятельность 116 пунктов психолого-педагогической и методической помощи для детей и родителей, получающих дошкольное образование в семье.

Дополнительные места появились благодаря средствам федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года».

За счет республиканского бюджета провели капитальный ремонт, закупили и установили модульные детсады, муниципальные власти помогли сделать текущий ремонт.

В настоящее время в рамках ФПЦ завершили строительство 10 дошкольных образовательных организаций, 5 из которых введены в эксплуатацию (Белогорск, Зуя Белогорского района, микрорайон №2 Челноковский массив Феодосия и Саки, Евпатория).

Всего с 2014 года создано 19 534 места для детей дошкольного возраста. В сеть вернули 11 зданий детских садов, которые более 15 лет не работали по назначению, а также приобрели 30 модульных детсадов, 29 из которых уже работают.

Все это позволило обеспечить доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет в 17 регионах на полуострове.

«Республиканский бюджет полностью компенсирует плату за детей, которые посещают сады в сельской местности. Даже не во всех субъектах РФ есть такая поддержка. Те, кто проживает в сельской местности, формально все равно ежемесячно платят, но на их карточку возвращается 100 процентов этой суммы. Это поддержка. Доходы населения в сельской местности гораздо ниже, найти высокооплачиваемую работу сложнее. Поэтому такая мера социальной поддержки была принята главой республики и поддержана в конце 2017 года», — рассказал Антон Гарькавец.

Корреспонденты ФАН посетили и модульные детские сады, открытые не так давно, для того, чтобы сравнить их с капитальными. Визуально нет никакой разницы. Такие же благоустроенные и современные. Разница лишь в том, что модульный детский сад, образованный на базе школы, позволяет детям уже сформированным коллективом перейти в школу.

Примером стал один из первопроходцев — школа — детский сад №37 города Симферополя.

«Первый модульный детский сад в Симферополе по адресу Генова, 43, был открыт в 2016 году по договору 2015 года, — рассказала Диана Рисованая, директор учреждения. — Строили его в период ЧС, когда не было света, работали на генераторах. Первый модульный детский сад был открыт 24 марта 2016 года. Учебно-воспитательный комплекс, школа — детский сад №37 города Симферополя. В нашем районе вообще нет детских садов, их никогда не было. Поэтому на сегодняшний день это большое подспорье для района. Сейчас 129 детей посещают детский сад. В нашем детском саду 6 групп. Одна группа для детей с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья. — Прим. ФАН): это дети с особенностями развития, нарушением речи, они посещают детский сад бесплатно. Очень много многодетных семей, около 60 по учреждению. Мы как маленькая семья. Существует преемственность между детским садом и школой. Это наши дети. Они потом идут в нашу школу. Садиком мы очень довольны, на сегодняшний день уже есть отопление. Согласно постановлению администрации, с 24 октября топимся, доходит до 30 градусов. Зимой он очень теплый, а летом здесь прохладно. Климатически и по санитарным нормам сад соответствует всем требованиям».

Сейчас здесь 129 детей, всего он рассчитан на 120. Есть небольшое превышение, но все равно все дети. За два года существования и анализа ежедневной нагрузки выяснилось, что детский сад «потянет» на 10 процентов больше детишек.

«У нас очень хороший творческий коллектив, — продолжает Рисованая. — Я считаю, что это лучший коллектив в городе Симферополе. Мы участвуем везде. И «Эколята-дошколята», и «Крым на ладошке». Мы занимаемся озеленением Крыма, выращиваем с росточков до деревьев. В детском саду уже проходят то, что проходят в школе, только разный возрастной уровень. Мы мотивируем детей с детства. И настолько активный творческий коллектив у нас, что они творят везде. За прошлый год у нас приз «Комсомольской правды» «Лучший воспитатель Крыма». Его получила Надежда Жинжикова, она наша надежда».

К конструкции быстро возведенного детского садика вопросов нет, к коммуникациям тоже. Сейчас воспитатели на вечер даже отключают отопление. Но не из-за экономии — просто очень жарко. Питание здесь опять же свое — создан собственный пищеблок.

И поставщики продуктов местные, крымские, поэтому здесь всегда все очень свежее. Основные договоры с крымскими агрокомплексами: сакское молоко, яблоки нижнегорские, мясо тоже местное. Летом — разные водные процедуры для малышей, так как есть свой комплекс оздоровления и лицензированный медицинский кабинет.

А все начиналось с группы кратковременного пребывания при школе. Ходило в нее 50 человек, а занималась с малышами учитель истории Татьяна Смирнова. Опытный педагог Диана Рисованая сразу разглядела в молодой учительнице талант к работе с малышами.

Организовать модульный детский сад помог случай. На место, где его хотели строить, приехали застройщики из Ростова, в этот момент Смирнова с родителями детей проводила субботник по благоустройству территории. Застройщикам вначале место не очень понравилось — поверхность неровная. Но родители подбежали к ним и стали умолять поставить здесь детский сад, так они привыкли и к месту, и к преподавателю. И дети ее полюбили.

Ростовские строители потом признались: не смогли отказать такому напору, обещали подумать, как садик устроить, и в итоге всего получилось. Татьяна Смирнова уже окончила управленческие курсы, сейчас учится на «дошкольном» и руководит садом. Назвать его решили «Росиночка».

«Росиночка» — потому что это очень близко со словом «Россия». Поэтому так и решили назвать детский сад. В нашем детском саду шесть групп, детский сад работает с семи утра до семи вечера. У нас сейчас размещается 129 детей. На первом этаже есть мини-музей — «Крым на ладошке». Среди деток есть свои экскурсоводы. Они могут рассказать о достопримечательностях Крыма. Музей у нас недавно — организован только в этом году, летом каждая группа сделала свой макет по крымским достопримечательностям. У нас уже есть Крымский мост, сейчас мы еще работаем над макетом нового аэропорта. Все работы выполнены воспитателями совместно с детками. Детский сад работает до семи часов, но есть дежурная группа для детей, чьи родители работают до более позднего часа», — объяснила Татьяна Смирнова.

И опять же огромное внимание уделено безопасности. Детский сад принимает малышей с 7.50 до 8.10. В 8.10 утра учреждение закрывают. Если родители хотят забрать детей в течение дня, то они звонят воспитателю и она выводит ребенка на улицу, за территорию детского сада, и передает лично в руки. А вечером родители в течение часа могут зайти, побеседовать с заведующей, посмотреть, чем занимался ребенок весь день.

На днях в Крыму открылся еще один объект по ФЦП — школа — детский сад №17 в Евпатории.

Торжественная церемония состоялась 22 октября. Огромное здание метражом 3 840,3 квадратных метра. Оборудованию позавидует любое учреждение в столице. В каждой группе есть плазменный телевизор для того, чтобы показывать образовательные программы для дошкольников.

Туалеты — с отдельными кабинками. Горячая вода, отопление плюс обогреватель специальный на случай что-то высушить, портомойки, бойлер.

Сейчас в учреждении 260 детей, в каждой дошкольной группе по 20 человек, а в ясельных — по 15. На каждого ребенка выделен шкафчик с конвекторизацией воздуха и обогревом. Когда включаются батареи, здесь еще и включается сушка. То есть одежду, вымокшую на прогулке, не надо развешивать на веревочки по современному красивому зданию, а просто высушить в шкафчике.

«Спортивный зал у нас большой — 124 квадратных метра, — рассказала директор учреждения Виктория Любашина. — С вентиляцией, полностью обеспечен спортивным инвентарем. Оборудование мы получили в подарок от мэра города. Покрытие подразумевает отсутствие ковра. Зал полностью обеспечивает проведение физкультурных занятий, спортивно-массовых мероприятий для деток от младшего возраста до старшей подготовительной группы. Для старшей и подготовительной группы здесь проводится зарядка в первой половине дня, а во второй — спортивные занятия. Малыши пока привыкают. Кроме спортивного зала, на территории детского сада для осуществления процесса физического воспитания имеется спортивная площадка с беговой дорожкой и с песочной ямой для выполнения прыжков в длину. Есть еще масса тренажеров, которые установлены на спортивной площадке».

И, как и везде на полуострове, огромное внимание уделили антитеррористической безопасности. На территории детского сада и в самом детском саду установлены 59 камер видеонаблюдения, датчики движения. Охрану обеспечивает ЧОП. Охрана круглосуточная, помимо этого есть охранная сигнализационная система.

Ситуацию с детскими садами в Крыму ФАН прокомментировала министр образования, науки и молодежи Республики Крым Наталья Гончарова. Она пояснила, что доступность дошкольного образования — одна из основных и приоритетных проблем в ведомстве.

«К сожалению, в Республике Крым доступность такого образования не стопроцентная. Это проблема, о которой мы никогда не молчали. Но столько, сколько сделано за 4,5 года, — это колоссальный прорыв. Я могу себе позволить так говорить, потому что работала министром с 2012 года. За последние пять-шесть лет при Украине было создано только 240 мест и то только за счет капитальных ремонтов групп, которые не функционировали. Ни одного строительства, ни одного нового приобретения, ни одной реконструкции за последние почти 10 лет до 2014 года не было. Сегодня это 20 тысяч мест. Конечно, это, прежде всего, слова благодарности министерству образования и науки Российской Федерации, потому что мы успели вступить в программу НРСО. Это и особое внимание, которое уделяет нам глава республики Сергей Валерьевич Аксенов. Это и внимание председателя Государственного совета Владимира Андреевича Константинова. Это и новое строительство по федеральной целевой программе. 54 объекта изначально в этой программе были запланированы именно на строительство дошкольных учебных заведений. К сожалению, мы в 2017 году не ввели 14 планируемых объектов по ФЦП, и только в этом году у нас впервые вводятся именно такие объекты. Белогорск, Евпатория — это первые ласточки. Мы в этом году ожидаем еще как минимум шесть объектов ФЦП, которые до конца года откроют свои двери. Второе направление, которое нас выручает: мы работаем по программе приобретения модульных детских садов. Модульные детские сады приобретаются не на пустое место, а как дополнительные корпуса к уже функционирующим учреждениям», — пояснила глава министерства.

В 2018 году два миллиарда рублей были выделены на проект модульных детсадов, последняя часть суммы была направлена в октябре, поэтому на детские сады будут подписывать двухлетние контракты на 2018–2019 годы. В конце 2019 года откроют еще 20 подобных учреждений.

За время существования Крыма в составе Украины с 1993 по 2013 год количество детских садов в республике сократилось более чем на 260. Еще порядка сотни детских садов не работали. Очередь на место в детский сад превышала 23 тысячи человек, притом что рождаемость резко упала.

Сегодня такая очередь сократилась до 11 174 человек, хотя в Крыму наблюдается демографический взрыв — как за счет повышения рождаемости, так и за счет приезжих с материка специалистов со своими семьями.

И надо отдать должное — такая ситуация не только с детскими садами, но и со школами.

Чего только стоит знаменитая «Школа четырех президентов», как ее прозвали в Крыму. Школу №44 в Симферополе начали строить еще в 1993 году, когда президентом Украины был Леонид Кравчук. Строили 15 лет, и каждый следующий президент в своей предвыборной программе клялся достроить многострадальное учреждение. До 2008 года возвели только пару стен и заморозили стройку. После вступления Крыма в состав России на строительство школы ушло всего два года. И вот уже целый год она работает, и здесь обучаются 860 человек.