Одевается где-то на базаре: эксперт раскритиковал неряшливость Порошенко

Киев, 31 октября. Постоянное появление президента Украины Петра Порошенко в общественных местах в мятых костюмах выглядит достаточно странно для главы государства. Об этом заявил киевский психолог и эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким.

Эксперт указал на то, что из-за неопрятного внешнего вида Порошенко «производит впечатление человека небрежного и в отдельные моменты даже неряшливого». При этом специалист отметил, что на нем лучше всего сидит военная форма, камуфляж, поскольку такая одежда мешковатая и скрывает все недостатки, пишет издание «Апостроф».

Психолог обратил внимание, что глава Украины даже в хороших и дорогих костюмах выглядит мешковато и некрасиво.

«Почему его службы допускают такой внешний вид? У меня вариантов ответа несколько: вероятно, это вовсе связано с его невниманием к внешнему виду, но тогда это очень странно для политика первой величины в украинском политическом бомонде», — раскритиковал внешний вид президента Ким.

Кроме того, по его словам, не менее странно пренебрежение своим внешним видом со стороны президента, беря во внимание предстоящие в 2019 году выборы.

Также эксперт добавил, что, по последним данным социологических опросов, украинцы заинтересованы в личных чертах кандидата намного больше, чем в его предвыборных программах. Он уточнил, что избиратели любят глазами — наглядно, поэтому для них важно, чтобы руководитель страны выглядел хорошо.