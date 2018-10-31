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Одевается где-то на базаре: эксперт раскритиковал неряшливость Порошенко

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Одевается где-то на базаре: эксперт раскритиковал неряшливость Порошенко

Киев, 31 октября. Постоянное появление президента Украины Петра Порошенко в общественных местах в мятых костюмах выглядит достаточно странно для главы государства. Об этом заявил киевский психолог и эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким.

Эксперт указал на то, что из-за неопрятного внешнего вида Порошенко «производит впечатление человека небрежного и в отдельные моменты даже неряшливого». При этом специалист отметил, что на нем лучше всего сидит военная форма, камуфляж, поскольку такая одежда мешковатая и скрывает все недостатки, пишет издание «Апостроф».

Одевается где-то на базаре: эксперт раскритиковал неряшливость Порошенко

Психолог обратил внимание, что глава Украины даже в хороших и дорогих костюмах выглядит мешковато и некрасиво.

«Почему его службы допускают такой внешний вид? У меня вариантов ответа несколько: вероятно, это вовсе связано с его невниманием к внешнему виду, но тогда это очень странно для политика первой величины в украинском политическом бомонде», — раскритиковал внешний вид президента Ким.

Кроме того, по его словам, не менее странно пренебрежение своим внешним видом со стороны президента, беря во внимание предстоящие в 2019 году выборы.

Также эксперт добавил, что, по последним данным социологических опросов, украинцы заинтересованы в личных чертах кандидата намного больше, чем в его предвыборных программах. Он уточнил, что избиратели любят глазами — наглядно, поэтому для них важно, чтобы руководитель страны выглядел хорошо.

«Такое впечатление, что он одевается где-то на базаре, и Марина Порошенко за ним не особо следит», — выразил уверенность психолог, а также напомнил, что главные оппоненты Порошенко всегда выглядят презентабельно.

Автор: Алексей Громов
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