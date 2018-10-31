Сотрудник архангельского УФСБ заслонил собой путь взрывнику
Архангельск, 31 октября. Взрыв прогремел у здания управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Архангельске. Сотрудник управления заслонил собой путь взрывнику.
Представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) подтвердил, что на входе в здание УФСБ по Архангельской области произошел взрыв. Причины происшествия выясняются, добавил он.
По предварительным данным, в результате взрыва погиб один человек и еще двое пострадали. Как сообщает «Царьград» со ссылкой на источник, ранения получили сотрудники ФСБ — мужчина и женщина.
«Сотрудник ФСБ, фактически, стал живой преградой на пути взрывника…», — уточнил он.
Прокуратура области проводит проверку по факту взрыва у здания регионального управления ФСБ. Специалисты уже выехали на место происшествия.