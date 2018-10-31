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Сотрудник архангельского УФСБ заслонил собой путь взрывнику

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Сотрудник архангельского УФСБ заслонил собой путь взрывнику

Архангельск, 31 октября. Взрыв прогремел у здания управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Архангельске. Сотрудник управления заслонил собой путь взрывнику.

Представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) подтвердил, что на входе в здание УФСБ по Архангельской области произошел взрыв. Причины происшествия выясняются, добавил он.

По предварительным данным, в результате взрыва погиб один человек и еще двое пострадали. Как сообщает «Царьград» со ссылкой на источник, ранения получили сотрудники ФСБ — мужчина и женщина.

«Сотрудник ФСБ, фактически, стал живой преградой на пути взрывника…», — уточнил он.

Прокуратура области проводит проверку по факту взрыва у здания регионального управления ФСБ. Специалисты уже выехали на место происшествия.

Автор: Дарья Смолина
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