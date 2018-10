Самую высокую статую в мире возвели в Индии

Нью-Дели, 31 октября. Торжественная церемония открытия статуи Единства, которая стала самым высоким памятником в мире, прошла в западном индийском штате Гуджарат.

Статуя из бетона и металла увековечила образ Валлабхаи Пателя, который был одним из последователей лидера национального освободительного движения Индии Махатмы Ганди. Считается, что Патель смог объединить индийские штаты в единое государство.

Авторы создали монумент высотой 182 метра, что в несколько раз выше статуи Христа-Искупителя в Бразилии. Его установили на острове Садху Бет и окружили искусственным озером, пишет «Аргументы и Факты». При этом на вершине статуи создана смотровая площадка, способная вместить одновременно около 200 человек. На территории памятника будет действовать музей памяти государственного деятеля. Трансляцию мероприятия вел телеканал NDTV.

Prime Minister @narendramodi arrives for the inauguration of #StatueOfUnity, along with other leaders of the BJP.



Watch LIVE on https://t.co/hMlRpgak2y

Track updates here: https://t.co/9kh993F7IL pic.twitter.com/k3H7o0NDzL