Самую высокую статую в мире возвели в Индии

Нью-Дели, 31 октября. Торжественная церемония открытия статуи Единства, которая стала самым высоким памятником в мире, прошла в западном индийском штате Гуджарат.

Статуя из бетона и металла увековечила образ Валлабхаи Пателя, который был одним из последователей лидера национального освободительного движения Индии Махатмы Ганди. Считается, что Патель смог объединить индийские штаты в единое государство.

Авторы создали монумент высотой 182 метра, что в несколько раз выше статуи Христа-Искупителя в Бразилии. Его установили на острове Садху Бет и окружили искусственным озером, пишет «Аргументы и Факты». При этом на вершине статуи создана смотровая площадка, способная вместить одновременно около 200 человек. На территории памятника будет действовать музей памяти государственного деятеля. Трансляцию мероприятия вел телеканал NDTV.

Стоит отметить, что изваяние стало любимым детищем премьер-министра Индии Нарендры Моди, который сам является выходцем из Гуджарата. Старт строительству памятника он дал ровно пять лет назад, когда занимал должность главного министра штата.

Ранее стало известно об установке в британской деревне Грейт-Миссенден скульптурной композиции, которая изображает нависающего над невозмутимой пятилетней девочкой разгневанного президента США Дональда Трампа. Она появилась в населенном пункте, в котором жил и работал известный британский писатель Роальд Даль, и посвящена одному из его произведений.