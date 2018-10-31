История с «Нордом» обошлась дорого: украинский эксперт оценил ответ РФ Киеву в Азовском море

Киев, 31 октября. История с задержанием российского судна «Норд» дорого обошлась Киеву. Так считает известный украинский политолог, глава Киевского центра политических исследований Михаил Погребинский. Он «высоко оценил» заявление украинских властей о том, что разрыва договора о совместном использовании Азовского моря пока не будет.

«На удивление трезвое заявление прозвучало от нашего МИД. Думаю, там убедились, что история с «Нордом» обходится нам много дороже, чем урон, нанесенный России», – сказал политолог в интервью «Российской газете».

Погребинский заявил, что украинские «активисты» продолжают нагнетать обстановку вокруг ситуации в Азовском море, хотя в Киеве ранее дали понять, что осознают бессмысленность денонсации соглашения с РФ.

«Пока в верхах раздумывают. И лучше пусть раздумывают, чем действуют», – отметил Погребинский, который оценил ответ РФ Киеву в Азовском море.

Напомним, ранее заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что разрыв договора об Азовском море ничего не даст Киеву.

«С точки зрения дополнительных прав Украина ничего не получит», — сказала Зеркаль.

В Киеве при этом признали, что «новый спор с Россией» ни к чему хорошему точно не приведет. Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что намерен «обсудить тему Азова» с канцлером Германии Ангелой Меркель. В Совфеде РФ, комментируя это заявление Порошенко, отметили, что попытка втянуть Берлин в инициированный Киевом конфликт не сулит Украине ничего хорошего.