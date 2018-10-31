Ученые заявили о гибели 60% популяций диких животных на Земле с 1970 года

Москва, 31 октября. С 1970 года на Земле исчезло почти две трети популяций животных из тех, за которыми наблюдали экологи. Об этом говорится в докладе Всемирного фонда дикой природы.

Согласно представленным данным, с 1970 по 2014 год из 16 700 популяций четырех тысяч видов диких животных погибло 60%. Ученые объяснили, что сложнее всего обстановка состоит с вымиранием тропических лесов. За период с 1970 года в лесах количество только млекопитающих сократилось практически в 10 раз. Как рассказали специалисты, в бассейне Амазонки исчезла пятая часть флоры и фауны.

Главной причиной гибели видов растений и животных эксперты назвали человека. Для развития экономики и потребления вырубаются леса, земли опустыниваются. Как пишет «Свободная пресса», немалый вред наносят легальный и незаконный рыбный и охотничий промыслы. Подсчеты ученых говорят о том, что человечество в год потребляет ресурсов Земли на сумму в 125 триллионов долларов.