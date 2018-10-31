Продажи автомобилей Lamborghini резко выросли в России

Москва, 31 октября. Продажи автомобилей Lamborghini выросли в России на 52% с января по сентябрь 2018 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Всего в 2018 году в России было продано 44 экземпляра премиальной марки. 16 россиян выбрали в качестве нового автомобиля кроссовер Lamborghini Urus, 18 человек — модель Lamborghini Huracan, а еще 10 — Lamborghini Aventodor. За аналогичный период прошлого года было продано 29 автомобилей.

Как сообщает агентство «Автостат» больше всего новые Lamborghini приобрели жители Москвы и Подмосковье — 26 штук. На втором месте — Санкт-Петербург. По Северной столице передвигаются восемь новых автомобилей Lamborghini. Два автомобиля купили жители Пензы, остальные отправились в Саратов, Самару, Волгоград, Екатеринбург, Омск, Анапу, Ярославль и Снежинск.

Напомним, в декабре 2017 года россияне скупили все автомобили Lamborghini Urus, которые были предназначены для продажи в России.