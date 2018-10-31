Москва, 31 октября. Присутствие делегации из Сирии на VI Всемирном конгрессе соотечественников свидетельствует о скором возвращении мира в Сирийскую Арабскую Республику (САР). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии мероприятия.

«Ваше участие в конгрессе свидетельствует о том, что жизнь в Сирии входит в мирное русло», — обратился министр к сирийским делегатам.

При этом глава внешнеполитического ведомства отметил, что российская сторона по-прежнему будет вносить свой вклад в урегулирование конфликта в Сирии на основе резолюции 2254 Совбеза ООН и решений, принятых в рамках астанинского формата и конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

Министр отметил, что, несмотря на вооруженный конфликт в Сирии, соотечественники из САР смогли сохранить связи с Россией. РФ будет и дальше оказывать поддержку усилиям сирийской стороны по продвижению русского языка и распространению объективной информации о России, заключил министр.

Напомним, VI Всемирный конгресс соотечественников стартовал в Москве и продлится до 1 ноября включительно. Для участия в форуме прибыли 400 делегатов из 98 стран мира.

Боевые действия в Сирии продолжаются с 2011 года. Правительственные войска САР освободили практически все регионы государства от контроля незаконных террористических бандформирований. Москва помогает Дамаску бороться с терроризмом с 2015 года по просьбе президента Сирии Башара Асада, а также содействует в вопросах восстановления инфраструктуры и создания условий для возвращения сирийских беженцев в свои дома.