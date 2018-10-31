Появилось новое видео с места взрыва у здания ФСБ в Архангельске
0 Оставить комментарий
Архангельск, 31 октября. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось новое панорамное видео с места взрыва у здания ФСБ в Архангельске. В результате ЧП погиб один человек.
Как ранее сообщалось, прямо возле входа в здание Федеральной службы безопасности на Троицком проспекте, 54 сдетонировало самодельное взрывное устройство (СВУ).
В результате происшествия погиб один человек, который не является сотрудником регионального ведомства. Еще один пострадавший с осколочными ранениями доставлен в медицинское учреждение города.
На месте работают экстренные службы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.