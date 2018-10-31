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Появилось новое видео с места взрыва у здания ФСБ в Архангельске

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Появилось новое видео с места взрыва у здания ФСБ в Архангельске

Архангельск, 31 октября. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось новое панорамное видео с места взрыва у здания ФСБ в Архангельске. В результате ЧП погиб один человек. 

Как ранее сообщалось, прямо возле входа в здание Федеральной службы безопасности на Троицком проспекте, 54 сдетонировало самодельное взрывное устройство (СВУ).

В результате происшествия погиб один человек, который не является сотрудником регионального ведомства. Еще один пострадавший с осколочными ранениями доставлен в медицинское учреждение города.

На месте работают экстренные службы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Автор: Алексей Громов
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