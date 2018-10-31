Три аудитора Счетной палаты РФ досрочно подали в отставку
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Москва, 31 октября. Три аудитора Счетной палаты РФ подали заявления о досрочном уходе с постов. Соответствующие бумаги внесены на рассмотрение президенту России Владимиру Путину.
В отставку подали Владимир Катренко, Александр Жданьков и Бато-Жаргал Жамбалнимбуев. Все трое, пишут «Известия», получили предложения перейти на новые должности.
В Счетной палате пока не комментируют кандидатуры новых аудиторов. Согласно процедуре, они должны быть внесены Советом Федерации и Госдумой.
Ранее издание сообщало, что новым аудитором может стать экс-губернатор Владимирской области Светлана Орлова. В комментарии СМИ Орлова возможное назначение не прокомментировала, отметив, что пока не в курсе изменений.