В Крыму рассказали, как вернувшиеся моряки «Норда» выдержали прессинг Киева

Симферополь, 31 октября. Вернувшиеся в Керчь моряки задержанного на Украине российского судна «Норд» выдержали прессинг Киева и не поддались на провокации, заявил в среду глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Вернулись, выдержав жесткий прессинг украинских властей, не поддавшись на провокации и запугивания», — сказал он.

Константинов напомнил, что Киев пытался заставить экипаж «Норда» признать себя гражданами Украины, а Крым украинской территорией. Однако моряки, по словам политика, не дали навязать себе чужую волю, сохранили свои честь и достоинство и доказали правоту Москвы всему миру, продемонстрировав крымский характер.

«Это наша общая победа. Таких людей не запугать и не сломить. И пусть не надеются политические авантюристы, дерущиеся за власть на Украине», — подчеркнул Константинов.

Семь членов экипажа рыболовецкого судна «Норд» вернулись домой накануне. На границе Крыма и Украины они были обменяны на семерых украинских моряков. При этом капитан «Норда» Владимир Горбенко до сих пор удерживается Киевом.

«Норд» был незаконно задержан украинскими пограничниками в конце марта. В течение нескольких дней морякам не давали возможности покинуть корабль. Киев обвинил их в якобы нарушении правил входа в Крым, в отношении капитана «Норда» на Украине заведено в этой связи уголовное дело.

Ситуация с «Нордом» обострила ситуацию в Азовском море. После инцидента с судном Москва усилила погранконтроль на Азове, Украина в ответ заявила, что РФ якобы блокирует украинские суда, проходящие через Керченский пролив. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что все проверки иностранных судов осуществляются в соответствии с нормами международного права.

Ранее на Украине пригрозили разрывом договора с Россией о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива. По мнению политологов, такой шаг со стороны Киева будет ошибкой. Как передавал RT, специалисты считают, что дискуссии о статусе Азова являются попыткой украинских властей создать новую зону конфликта.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором за воссоединение с РФ проголосовали более 95% местных жителей.