Вертолет упал на парк трейлеров во Флориде, есть погибшие

Майами, 31 октября. Два человека погибли при падении вертолета на стоянку трейлеров в американском штате Флорида.

Трагедия произошла в городе Себринг округа Хайлендс. Вертолет вылетел из местного аэропорта, но зацепился за линии электропередачи.

Воздушное судно, потеряв управление, обрушилось на парк трейлеров. Вертолет уничтожил один трейлер, еще три оказались повреждены.

Как передают американские СМИ, в авиакатастрофе погибли два человека. Один пострадавший был госпитализирован: он получил ожоги рук и ног.

Как передает RT, в результате падения вертолета загорелись два дома. На месте происшествия работают пожарные.

Ранее сообщалось, что военный вертолет ВС Афганистана потерпел крушение в провинции Фарах на западе страны, выживших среди 20 человек, находившихся на борту, нет.