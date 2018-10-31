Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Вертолет упал на парк трейлеров во Флориде, есть погибшие

43
0 Оставить комментарий

Вертолет упал на парк трейлеров во Флориде, есть погибшие

Майами, 31 октября. Два человека погибли при падении вертолета на стоянку трейлеров в американском штате Флорида.

Трагедия произошла в городе Себринг округа Хайлендс. Вертолет вылетел из местного аэропорта, но зацепился за линии электропередачи.

Воздушное судно, потеряв управление, обрушилось на парк трейлеров. Вертолет уничтожил один трейлер, еще три оказались повреждены.

Как передают американские СМИ, в авиакатастрофе погибли два человека. Один пострадавший был госпитализирован: он получил ожоги рук и ног.

Как передает RT, в результате падения вертолета загорелись два дома. На месте происшествия работают пожарные.

Ранее сообщалось, что военный вертолет ВС Афганистана потерпел крушение в провинции Фарах на западе страны, выживших среди 20 человек, находившихся на борту, нет.

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое