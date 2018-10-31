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Сирия: Россия продолжит вносить вклад в урегулирование на основе резолюции СБ ООН

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Сирия: Россия продолжит вносить вклад в урегулирование на основе резолюции СБ ООН

Москва, 31 октября. Россия продолжит вносить вклад в урегулирование конфликта в САР на основе резолюции Совета Безопасности ООН 2254, а также решений переговоров в астанинском формате и итогов Конгресса сирийского национального диалога, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Об этом он рассказал на открытии VI Всемирного конгресса российских соотечественников​​​. По словам министра, Москва продолжит вносить свой вклад в решение вопросов сирийского урегулирования. В этом она опирается на документы ООН, астанинский формат, а также Конгресс сирийского национального диалога в Сочи.

Напомним, решение вопросов в Сирии обсуждается на площадках в Астане и Женеве. 30 января 2018 года в Сочи прошел конгресс национального диалога. Он стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

Сирия: Россия продолжит вносить вклад в урегулирование на основе резолюции СБ ООН

Автор: Алия Садыкова
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