Сирия: Россия продолжит вносить вклад в урегулирование на основе резолюции СБ ООН
Москва, 31 октября. Россия продолжит вносить вклад в урегулирование конфликта в САР на основе резолюции Совета Безопасности ООН 2254, а также решений переговоров в астанинском формате и итогов Конгресса сирийского национального диалога, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Об этом он рассказал на открытии VI Всемирного конгресса российских соотечественников. По словам министра, Москва продолжит вносить свой вклад в решение вопросов сирийского урегулирования. В этом она опирается на документы ООН, астанинский формат, а также Конгресс сирийского национального диалога в Сочи.
Напомним, решение вопросов в Сирии обсуждается на площадках в Астане и Женеве. 30 января 2018 года в Сочи прошел конгресс национального диалога. Он стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.