Путин упростил приграничные поездки из России в Латвию

Москва, 31 октября. Российский лидер Владимир Путин одобрил договор о внесении изменений в межправительственное соглашение с Латвией об упрощении взаимных поездок жителей приграничных территорий. Данный документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что соглашение о поправках в документ применяется в отношении граждан Российской Федерации и Латвии, а также иностранцев, которые на легальных основаниях проживают на приграничной территории этих стран не менее трех последних лет.

Также сообщается, что с предложением внесения изменений в соглашение выступила латвийская сторона. Речь идет о снятии ограничений по общему периоду пребывания граждан на сопредельных приграничных территориях на протяжении 12 месяцев и об отказе от проставления в паспортах отметок о прохождении пограничного контроля.

Данное соглашение призвано упростить порядок осуществления взаимных поездок жителей приграничных территорий России и Латвии, предусматривая при этом более простой порядок оформления разрешения на местное приграничное передвижение жителям приграничных территорий.