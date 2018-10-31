Путин запретил рекламу фирм по написанию научных работ

Москва, 31 октября. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране вводится запрет на рекламу услуг написания диссертаций и других научных работ. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, законодательно наложен запрет на рекламу услуг по подготовке и написанию научных работ, необходимых для прохождения промежуточной или итоговой аттестации обучающихся. Перечень работ предусмотрен государственной системой научной аттестации.

Как отмечается в справке к документу, опубликованному на сайте Кремля, целью федерального закона является повышение качества подготовки учащихся по основным образовательным программам и сокращение распространения услуг по подготовке и написанию работ, связанных с аттестацией в сфере образования и науки, в том числе выпускных квалификационных работ.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее дал объяснение по данному законопроекту, указав на то, что написание научных работ фирмами является нарушением действующего законодательства. Подобные действия мешают объективной оценке уровня подготовки молодых специалистов, отметил глава правительства.

Ранее стало известно, что министерство просвещения России планирует после 2022 года сделать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории обязательным для всех школьников. Кроме того отмечалось, что в это же время в России будет введен обязательный ЕГЭ по иностранному языку.