Житель Амурской области нашел на своем участке человеческие черепа с пулевыми отверстиями

Благовещенск, 31 октября. В Амурской области мужчина нашел на своем дачном участке человеческие черепа с пулевыми отверстиями.

По словам представителей регионального Следственного управления Следственного комитета РФ, житель Амурской области проводил на участке строительные работы. Сначала мужчина обнаружил кости и подумал, что они принадлежат животным. Чуть позже он наткнулся на черепа, в которых были пулевые отверстия, рассказал РИА Новости и. о. старшего помощника руководителя регионального СУ СК Олег Мясоедов.

Он подчеркнул, что всего изъяты два черепа и фрагменты третьего, судебно-медицинская экспертиза установит давность смерти и причину образования пулевых ранений.