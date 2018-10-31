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Житель Амурской области нашел на своем участке человеческие черепа с пулевыми отверстиями

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Житель Амурской области нашел на своем участке человеческие черепа с пулевыми отверстиями

Благовещенск, 31 октября. В Амурской области мужчина нашел на своем дачном участке человеческие черепа с пулевыми отверстиями.

По словам представителей регионального Следственного управления Следственного комитета РФ, житель Амурской области проводил на участке строительные работы. Сначала мужчина обнаружил кости и подумал, что они принадлежат животным. Чуть позже он наткнулся на черепа, в которых были пулевые отверстия, рассказал РИА Новости и. о. старшего помощника руководителя регионального СУ СК Олег Мясоедов.

Он подчеркнул, что всего изъяты два черепа и фрагменты третьего, судебно-медицинская экспертиза установит давность смерти и причину образования пулевых ранений.

Автор: Денис Коробейников
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