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Путин подписал закон об обязательном лицензировании автобусных перевозок

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Путин подписал закон об обязательном лицензировании автобусных перевозок

Москва, 31 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, исключающий возможность автобусных перевозок без соответствующей лицензии. Документ размещен в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон предусматривает обязательное оборудование транспортных средств тахографами с последующей возможностью доступа органов государственного контроля к показаниям устройств.

Документ, разработанный кабинетом министров РФ, направлен на улучшение системы лицензирования перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для транспортировки свыше восьми человек.

Отмечается, что ко второму чтению в Государственной думе в законодательный проект были внесены корректировки, согласно которым в целях контроля за соблюдением водителями режима труда и отдыха, органы надзора будут иметь право доступа к тахографу, который необходимо устанавливать в обязательном порядке.

Автор: Алексей Громов
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