До последней капли крови украинцев: Вассерман оценил заявление Порошенко о «сдаче суверенитета»

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что не будет ездить в Москву, чтобы «сдавать суверенитет страны ради газа». Свое амбициозное обещание он озвучил во время представления нового председателя Киевской области. Высказывание Порошенко размещено на его официальном сайте.

«Нельзя допустить, чтобы любые политиканы, пообещав, что газ, а раньше это был бензин, сахар, а еще до этого хлеб... будет бесплатным, будем раздавать. Мы этим уже наелись. Бесплатный сыр — только в мышеловке. Или в имперской столице, в Москве, куда надо было ездить для того, чтобы получать газ и сдавать суверенитет. Мы не допустим возврата к этим временам», — высказался президент Украины.

Отметим, что ранее премьер-министр страны Владимир Гройсман заявил о повышении цен на газ на 23,5% с 1 ноября. По его словам, необходимость поднять стоимость возникла из-за долгов украинского государства перед Международным валютным фондом. Иначе на Украине будут вынуждены объявить дефолт.

Накануне «Нафтогаз Украины» опубликовал цены на газ для внутренних потребителей.

«Конечная цена газа для населения составляет 8548,92 гривны (около 300 долларов), для предприятий ТКЭ — 8361,85 гривны (около 297 долларов)… Цены действительны с 1 ноября 2018 года по 30 апреля 2019 года включительно», — говорится в сообщении, которое распространила пресс-служба компании.

Публицист, известный интеллектуал Анатолий Вассерман прокомментировал высказывание Петра Порошенко в интервью с корреспондентом Федерального агентства новостей. По его мнению, украинский президент сам сможет полностью заплатить по счетам за газ, а вот судьба жителей страны его как раз совсем не волнует.

«Совершенно не сомневаюсь, что сам Порошенко в обозримом будущем будет в состоянии оплатить газ по любой цене, по крайней мере, до тех пор, пока ему принадлежат многочисленные высокотехнологичные предприятия на Украине и в России. Денег ему хватит, причем не только для собственных бытовых служб, но и для работы этих заводов. Но что касается граждан Украины, понятно, что их судьба его никоим образом не волнует», — отметил собеседник агентства.

Вассерман подчеркнул, что слова Порошенко связаны с предстоящей избирательной гонкой в стране. Примечательно, что лучшее время для Украины было тогда, когда страна активно взаимодействовала с Россией.

«Порошенко — типичный представитель руководителей «парада независимости»: он продвигает политику на крови. Скоро пройдут первые законные выборы после государственного переворота в Киеве. Естественно, те, кто за годы гражданской войны на Украине замарал себя кровью, сейчас обещают возврат в лучшее время. Порошенко, заработавший на гражданской войне бешеные деньги, понимает, что рано или поздно для него все это обернется уголовным процессом. Естественно, сейчас он должен настаивать на том, что никакого мира в отношениях с Москвой не будет. И гражданский конфликт будет продолжаться до последней капли крови жителей Украины», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, с ноября 2018 года по май 2020 года на Украине три раза будут поднимать цену на газ. На втором этапе повышение пройдет с 1 мая по 31 декабря 2019 года, на третьем — с 1 января по 1 мая 2020 года.