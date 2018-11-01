Сирийский посол рассказал ФАН о важности открытия консульства в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 ноября. Посол Сирии в России Риад Хаддад побывал на торжественном открытии штаб-квартиры Сирийского консульства в Санкт-Петербурге, передает с места событий специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), которому удалось побывать на масштабном мероприятии.

На открытии присутствовали общественные и политические деятели Сирии и России, а также граждане республики.

Сирийский дипломат дал эксклюзивное интервью корреспонденту ФАН, в котором рассказал о важности открытия сирийского консульства в Санкт-Петербурге.

«Создание консульство Сирии в Санкт Петербурге — это важный шаг, который поможет облегчить дела граждан Сирии, проживающих в Санкт-Петербурге, теперь им не будет нужно ехать в Москву. Сирийская диаспора давно мечтала иметь консульство в Санкт Петербурге, и мы считаем, что это важный шаг для укрепления отношений между двумя странами на студенческом и культурном уровнях. Эти отношения уже сейчас на том же высоком уровне, что и политические и экономические отношения. Сегодня я встретил ряд сирийских граждан, живущих в Петербурге, они все были рады и поздравляли друг друга», — заявил Хаддад.

Сирийский консул Малаз Гази также дал свой небольшой комментарий:

«Открытие консульства САР в городе Санкт Петербурге необходимо, чтобы гражданам Сирии не приходилось больше ехать в Москву. Это облегчит сотрудничество сирийцев и россиян в Санкт Петербурге».

Напомним, что в мае этого года в Петербурге заработало почетное консульство Сирийской Арабской Республики. Дипломатическая миссия открылась по адресу Стачек, 57.

Согласно изначальному плану, сирийское консульство будет помогать гражданам САР в решении сложных вопросов, выдавать сирийские визы россиянам, желающим посетить республику, а также выполнять иной набор функций дипломатического учреждения.

Стоит отметить, что всего на территории Санкт-Петербурга работают 37 аккредитованных консульских учреждений.