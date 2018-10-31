Власти Кубани направили 130 млн рублей на ликвидацию последствий наводнения
Москва, 31 октября. Власти Кубани направили 130 миллионов рублей на ликвидацию последствий наводнения, которое накрыло региона на прошлой неделе. Об этом сообщили в среду в пресс-службе МЧС РФ.
«Всего на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации из бюджета правительства Краснодарского края выделены 130 миллионов рублей», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
На данный момент в пунктах временного размещения остается 191 человек. Ликвидацией последствий стихии занимаются свыше 5,2 тысячи человек, задействовано 610 единиц техники.
Туапсинский и Апшеронский районы Краснодарского края и Сочи были подтоплены в результате сильных дождей. Власти региона ввели режим чрезвычайно ситуации. Жертвами стихии стали шесть человек, еще 60 пострадали, о судьбе двух жителей региона ничего неизвестно.
Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц Апшеронского района, которые, зная об угрозе стихии, не предприняли необходимых мер, чтобы обезопасить местных жителей.