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Аварийный дом в Киеве превратился в зловонный ад: как украинцы выживают при «коммунальной катастрофе»

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Коммунальный беспредел как норма: корреспондент ФАН побеседовал с жильцами аварийного дома в Киеве

Жительница украинской столицы Анна Олейник-Павлина накануне выложила в соцсетях видеоролик о «коммунальном беспределе», который творится в ее доме по адресу: проспект Олеся Курбаса, 14. По словам Анны, в доме давно нет отопления и горячей воды, а подъезд загажен донельзя. Вдобавок в доме не работают лифты, поэтому пенсионерам, инвалидам и мамам с детьми приходится по нескольку раз в день карабкаться на свой этаж в 16-этажном доме.

Корреспондент Федерального агентства новостей съездил в дом на Олеся Курбаса и своими глазами убедился: все так и есть, а жить в таких условиях — сплошное унижение и стыд. Но гораздо больше ФАН поразило то, что сами жители дома не считают свое положение каким-то исключительным. Они уверяют — «коммунальный коллапс» в Киеве и других крупных городах Украины давно стал нормой.

В ролике, выложенном в соцсетях, Анна Олейник-Павлина спускается со своей двухлетней дочерью пешком по черной лестнице с 16-го этажа. Ее дочка тащит за собой по ступенькам детский велосипед, у которого по дороге начинают отлетать колеса. По дороге Олейник-Павлина рассказывает, что в доме уже около 15 лет (!) не работают лифты, с мая нет горячей воды, а заодно — и отопления. 

«У нас в квартире стоят пластиковые окна, на улице +13, и все равно в квартире очень холодно — не согреться ни взрослым, ни детям, — говорит Анна. — Это позор для Киева.

Мы тут обитаем, а не живем. В нашем доме доживают пенсионеры и инвалиды, выживают молодые мамочки. Спасибо администрации Киева и всем ее подчиненным организациям за нашу счастливую жизнь!»

Коммунальный беспредел как норма: корреспондент ФАН побеседовал с жильцами аварийного дома в Киеве

Корреспондент ФАН посмотрел ролик на Youtube и решил оперативно добраться до аварийного дома на Олеся Курбаса. Это оказалось непросто. Для начала нужно добраться на метро до станции «Святошин» — это почти в самом конце центральной, «красной» ветки местного метрополитена. Затем нужно проехать еще 15 минут на маршрутке до конечной остановки, а затем — еще 10 минут идти пешком. Словом, те еще выселки. 

Впрочем, так живет и ежедневно добирается до работы большая часть киевлян. Жить в относительно небольшом историческом центре города дорого, да и сам центр, как говорится, не резиновый. По приезде на проспект Олеся Курбаса в глаза сразу бросились несколько моментов. Во-первых, полуразрушенный кинотеатр «Лейпциг», последний сеанс в котором был, видимо, лет двадцать назад. Вокруг него громоздятся кучи камней и строительного мусора. Рядом — унылый парк, зачем-то выложенный бетонной плиткой.

По правде говоря, корреспондент ФАН представлял себе прославившийся дом примерно как разваливающееся общежитие из фильма Юрия Быкова «Дурак». Эдаким покосившимся зданием, как минимум с трещиной во всю стену, идущей сверху донизу. На деле все оказалось прозаичнее — вдоль проспекта Олеся Курбаса обнаружился длинный ряд типовых 16-этажных домов, и дом 14 оказался просто одним из них. Внешне ничего не выдавало в нем признаков «аварийности».

Коммунальный беспредел как норма: корреспондент ФАН побеседовал с жильцами аварийного дома в Киеве

Корреспондент ФАН смог попасть в подъезд этого дома далеко не с первой попытки. Как минимум трое местных жителей, заходивших и выходивших из подъезда, ловко захлопывали дверь прямо у меня под носом, недобро приговаривая: «А ты-то, [ругательство], куда лезешь?» Подобное негостеприимство захотелось связать с тяжелой криминальной обстановкой в Киеве, особенно в его отдаленных районах.

На мое счастье, у черного входа в дом стоял общительный дворник, который, правда, наотрез отказался беседовать на камеру (возможно, потому что был слегка нетрезв). Зато он охотно подтвердил, мол, да, ни отопления, ни горячей воды в доме давно нет.

— Грузовой лифт у нас тоже давно не работает. А маленький, пассажирский лифт какое-то время работал, но еще в начале осени опять сломался, — сообщил дворник.

— Как тут вообще люди живут в таких условиях?

— А чего им сделается-то — живут себе и живут, не помирать же им! На меня, небось, тоже жаловались? — поинтересовался дворник.

— Нет, на вас не жаловались, — успокоил его корреспондент ФАН. И попросил дворника провести в подъезд. На что тот сразу предупредил: «Когда будем обходить дом, держись подальше от окон».

— Здесь знаешь жильцы какие! Только за последний час три пустые бутылки из окон выкинули! Здесь народ вообще не парится — бутылки, кости какие-то из окон кидает, прочий мусор. Так что ты ходи аккуратнее, не то по голове попадут, — попросил он.

Перед подъездом нам встретился похмельный мужичок с собакой.

— Ну что, Богданыч, трубу-то нам в подвале когда чинить придут? — осведомился он.

— Ну как очередь до нас дойдет, так и придут, — отвечал дворник. — Ты же видел, сколько прорывов было по городу, когда горячую воду врубили. Сейчас в других районах все залатают, а потом, глядишь, к холодам и до нас дойдут!

Чтобы почувствовать себя в шкуре жителя этой многоэтажки, корреспондент ФАН для начала пешком поднялся на 16-й этаж. К концу пути ноги стали свинцовыми, а перед глазами поплыл легкий туман. С ужасом подумалось: «И эти несчастные люди ходят так каждый день…» Черная лестница, которая для жителей 14-го дома давно является основной, действительно оказалась на редкость запущенной.

Коммунальный беспредел как норма: корреспондент ФАН побеседовал с жильцами аварийного дома в Киеве

Стены во многих местах были обшарпаны и исписаны всевозможными гадостями и аббревиатурами, на полу повсюду валялся мусор. На многих лестничных площадках пахло так, словно здесь годами справляли малую нужду. Напротив мусоропровода на каждом этаже зачем-то было расположено большое окно с жалюзи, находящимися в состоянии полураспада. Передвигаться по этой лестнице было откровенно мерзко, и корреспондент ФАН очень старался не касаться стен. Мысль о том, что здесь люди регулярно ходят с маленькими детьми, вызывала ужас.

По пути мне сначала встретились двое пенсионеров. Стоя напротив спиленной трубы (видимо, для горячей воды), они грустно подтвердили: условия жизни в этом доме близки к катастрофическим. 

«Мы у себя в квартире уже и бойлер поставили, и обогреватели, и все равно тепла в доме не хватает, — сообщили они. — К тому же все эти приборы пожирают массу электричества, которое постоянно дорожает. Сейчас только на субсидиях и держимся, а если их отменят — придется не платить за «коммуналку», влезать в долги».

На вопрос, как им удается каждый день карабкаться на их 12-й этаж, пожилая пара сообщила, что они стараются выходить из дома только по делу, «иначе здоровье не выдержит».

«А на власти мы уже и не надеемся, — сообщила ФАН пенсионерка. — Им до нас явно нет никакого дела. Раньше мы еще стучались в разные двери — то лифт починить, то отопление, а теперь стараемся лишний раз даже не тратить силы. Пытаемся сами выйти из ситуации».

Коммунальный беспредел как норма: корреспондент ФАН побеседовал с жильцами аварийного дома в Киеве

Еще одна жительница дома 14 сообщила, что перманентная «коммунальная катастрофа» усугубляется другими факторами. Например, пьющим дворником, который прибирает территорию лишь изредка и только «из-под палки». А также добрым десятком жильцов дома, которые из-за неисправности лифтов ленятся выносить мусор во двор и поэтому складывают его в парадной. Ну и наличием на многих этажах асоциальных элементов, которые по ночам часто устраивают свои персональные праздники, шум от которых слышен на весь дом.

На вопрос ФАН, как ей живется в обстановке «коммунальной катастрофы», женщина, представившаяся Валентиной, философски заметила:     
— Так а что тут особенного-то? У нас пол-Киева так живет. У нас власти страны не заботятся о своих гражданах, а мэрия Киева — о нуждах горожан. Поэтому и выживаем как можем. Слава богу, пока живы, — резюмировала она.

Пройдя 16 этажей вниз по лестнице и выйдя из 14-го дома, корреспондент ФАН долго не мог отделаться от ощущения, что побывал в каком-то зловонном аду. Подумалось, что люди, постоянно живущие в таких нечеловеческих условиях, вряд ли способны адекватно воспринимать окружающий мир. 

Коммунальный беспредел как норма: корреспондент ФАН побеседовал с жильцами аварийного дома в Киеве

И что во многих окружающих домах на Святошине, а также в других окраинных районах Киева — на Борщаговке, Нивках, Голосеевке, Сырце, в Теремках и т. д. — сотни тысяч украинцев живут в совершенно унизительных, почти средневековых условиях. И в эти унизительные условия поставила их нынешняя власть, даже не пытающаяся делать вид, что озабочена проблемами граждан. 

В этот момент стало понятно, почему украинцы сегодня тысячами уезжают из своей страны в Россию, Европу — и вообще куда глаза глядят. Потому что жить в условиях постоянного унижения — невыплат мизерных зарплат, коммунальной катастрофы и откровенного хамства со стороны власти — нормальный человек не может.

Тем более после победившей на Украине «революции достоинства». Похоже, сегодня уважающим себя украинцам проще увезти свое достоинство с собой, чем жить на коленях.

Автор: Василий Таран из Киева специально для ФАН
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