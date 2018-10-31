Аварийный дом в Киеве превратился в зловонный ад: как украинцы выживают при «коммунальной катастрофе»

Жительница украинской столицы Анна Олейник-Павлина накануне выложила в соцсетях видеоролик о «коммунальном беспределе», который творится в ее доме по адресу: проспект Олеся Курбаса, 14. По словам Анны, в доме давно нет отопления и горячей воды, а подъезд загажен донельзя. Вдобавок в доме не работают лифты, поэтому пенсионерам, инвалидам и мамам с детьми приходится по нескольку раз в день карабкаться на свой этаж в 16-этажном доме.

Корреспондент Федерального агентства новостей съездил в дом на Олеся Курбаса и своими глазами убедился: все так и есть, а жить в таких условиях — сплошное унижение и стыд. Но гораздо больше ФАН поразило то, что сами жители дома не считают свое положение каким-то исключительным. Они уверяют — «коммунальный коллапс» в Киеве и других крупных городах Украины давно стал нормой.

В ролике, выложенном в соцсетях, Анна Олейник-Павлина спускается со своей двухлетней дочерью пешком по черной лестнице с 16-го этажа. Ее дочка тащит за собой по ступенькам детский велосипед, у которого по дороге начинают отлетать колеса. По дороге Олейник-Павлина рассказывает, что в доме уже около 15 лет (!) не работают лифты, с мая нет горячей воды, а заодно — и отопления.

«У нас в квартире стоят пластиковые окна, на улице +13, и все равно в квартире очень холодно — не согреться ни взрослым, ни детям, — говорит Анна. — Это позор для Киева. Мы тут обитаем, а не живем. В нашем доме доживают пенсионеры и инвалиды, выживают молодые мамочки. Спасибо администрации Киева и всем ее подчиненным организациям за нашу счастливую жизнь!»

Корреспондент ФАН посмотрел ролик на Youtube и решил оперативно добраться до аварийного дома на Олеся Курбаса. Это оказалось непросто. Для начала нужно добраться на метро до станции «Святошин» — это почти в самом конце центральной, «красной» ветки местного метрополитена. Затем нужно проехать еще 15 минут на маршрутке до конечной остановки, а затем — еще 10 минут идти пешком. Словом, те еще выселки.

Впрочем, так живет и ежедневно добирается до работы большая часть киевлян. Жить в относительно небольшом историческом центре города дорого, да и сам центр, как говорится, не резиновый. По приезде на проспект Олеся Курбаса в глаза сразу бросились несколько моментов. Во-первых, полуразрушенный кинотеатр «Лейпциг», последний сеанс в котором был, видимо, лет двадцать назад. Вокруг него громоздятся кучи камней и строительного мусора. Рядом — унылый парк, зачем-то выложенный бетонной плиткой.

По правде говоря, корреспондент ФАН представлял себе прославившийся дом примерно как разваливающееся общежитие из фильма Юрия Быкова «Дурак». Эдаким покосившимся зданием, как минимум с трещиной во всю стену, идущей сверху донизу. На деле все оказалось прозаичнее — вдоль проспекта Олеся Курбаса обнаружился длинный ряд типовых 16-этажных домов, и дом 14 оказался просто одним из них. Внешне ничего не выдавало в нем признаков «аварийности».

Корреспондент ФАН смог попасть в подъезд этого дома далеко не с первой попытки. Как минимум трое местных жителей, заходивших и выходивших из подъезда, ловко захлопывали дверь прямо у меня под носом, недобро приговаривая: «А ты-то, [ругательство], куда лезешь?» Подобное негостеприимство захотелось связать с тяжелой криминальной обстановкой в Киеве, особенно в его отдаленных районах.

На мое счастье, у черного входа в дом стоял общительный дворник, который, правда, наотрез отказался беседовать на камеру (возможно, потому что был слегка нетрезв). Зато он охотно подтвердил, мол, да, ни отопления, ни горячей воды в доме давно нет.

— Грузовой лифт у нас тоже давно не работает. А маленький, пассажирский лифт какое-то время работал, но еще в начале осени опять сломался, — сообщил дворник. — Как тут вообще люди живут в таких условиях? — А чего им сделается-то — живут себе и живут, не помирать же им! На меня, небось, тоже жаловались? — поинтересовался дворник. — Нет, на вас не жаловались, — успокоил его корреспондент ФАН. И попросил дворника провести в подъезд. На что тот сразу предупредил: «Когда будем обходить дом, держись подальше от окон». — Здесь знаешь жильцы какие! Только за последний час три пустые бутылки из окон выкинули! Здесь народ вообще не парится — бутылки, кости какие-то из окон кидает, прочий мусор. Так что ты ходи аккуратнее, не то по голове попадут, — попросил он.

Перед подъездом нам встретился похмельный мужичок с собакой.

— Ну что, Богданыч, трубу-то нам в подвале когда чинить придут? — осведомился он. — Ну как очередь до нас дойдет, так и придут, — отвечал дворник. — Ты же видел, сколько прорывов было по городу, когда горячую воду врубили. Сейчас в других районах все залатают, а потом, глядишь, к холодам и до нас дойдут!

Чтобы почувствовать себя в шкуре жителя этой многоэтажки, корреспондент ФАН для начала пешком поднялся на 16-й этаж. К концу пути ноги стали свинцовыми, а перед глазами поплыл легкий туман. С ужасом подумалось: «И эти несчастные люди ходят так каждый день…» Черная лестница, которая для жителей 14-го дома давно является основной, действительно оказалась на редкость запущенной.

Стены во многих местах были обшарпаны и исписаны всевозможными гадостями и аббревиатурами, на полу повсюду валялся мусор. На многих лестничных площадках пахло так, словно здесь годами справляли малую нужду. Напротив мусоропровода на каждом этаже зачем-то было расположено большое окно с жалюзи, находящимися в состоянии полураспада. Передвигаться по этой лестнице было откровенно мерзко, и корреспондент ФАН очень старался не касаться стен. Мысль о том, что здесь люди регулярно ходят с маленькими детьми, вызывала ужас.

По пути мне сначала встретились двое пенсионеров. Стоя напротив спиленной трубы (видимо, для горячей воды), они грустно подтвердили: условия жизни в этом доме близки к катастрофическим.

«Мы у себя в квартире уже и бойлер поставили, и обогреватели, и все равно тепла в доме не хватает, — сообщили они. — К тому же все эти приборы пожирают массу электричества, которое постоянно дорожает. Сейчас только на субсидиях и держимся, а если их отменят — придется не платить за «коммуналку», влезать в долги».

На вопрос, как им удается каждый день карабкаться на их 12-й этаж, пожилая пара сообщила, что они стараются выходить из дома только по делу, «иначе здоровье не выдержит».

«А на власти мы уже и не надеемся, — сообщила ФАН пенсионерка. — Им до нас явно нет никакого дела. Раньше мы еще стучались в разные двери — то лифт починить, то отопление, а теперь стараемся лишний раз даже не тратить силы. Пытаемся сами выйти из ситуации».

Еще одна жительница дома 14 сообщила, что перманентная «коммунальная катастрофа» усугубляется другими факторами. Например, пьющим дворником, который прибирает территорию лишь изредка и только «из-под палки». А также добрым десятком жильцов дома, которые из-за неисправности лифтов ленятся выносить мусор во двор и поэтому складывают его в парадной. Ну и наличием на многих этажах асоциальных элементов, которые по ночам часто устраивают свои персональные праздники, шум от которых слышен на весь дом.

На вопрос ФАН, как ей живется в обстановке «коммунальной катастрофы», женщина, представившаяся Валентиной, философски заметила:

— Так а что тут особенного-то? У нас пол-Киева так живет. У нас власти страны не заботятся о своих гражданах, а мэрия Киева — о нуждах горожан. Поэтому и выживаем как можем. Слава богу, пока живы, — резюмировала она.

Пройдя 16 этажей вниз по лестнице и выйдя из 14-го дома, корреспондент ФАН долго не мог отделаться от ощущения, что побывал в каком-то зловонном аду. Подумалось, что люди, постоянно живущие в таких нечеловеческих условиях, вряд ли способны адекватно воспринимать окружающий мир.

И что во многих окружающих домах на Святошине, а также в других окраинных районах Киева — на Борщаговке, Нивках, Голосеевке, Сырце, в Теремках и т. д. — сотни тысяч украинцев живут в совершенно унизительных, почти средневековых условиях. И в эти унизительные условия поставила их нынешняя власть, даже не пытающаяся делать вид, что озабочена проблемами граждан.

В этот момент стало понятно, почему украинцы сегодня тысячами уезжают из своей страны в Россию, Европу — и вообще куда глаза глядят. Потому что жить в условиях постоянного унижения — невыплат мизерных зарплат, коммунальной катастрофы и откровенного хамства со стороны власти — нормальный человек не может.

Тем более после победившей на Украине «революции достоинства». Похоже, сегодня уважающим себя украинцам проще увезти свое достоинство с собой, чем жить на коленях.