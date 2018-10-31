Россияне, украинцы и белорусы зажгут свечи в память о жертвах авиакатастрофы над Синаем

Санкт-Петербург, 31 октября. Жители России, Белоруссии, Украины примут участие в акции памяти, посвященной жертвам крушения самолета авиакомпании «Когалымавиа» над Синаем, сообщили представители благотворительного фонда «Рейс 9268»​​​.

Трагедия произошла 31 октября 2015 гогда. Самолет Airbus A321 возвращался из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. В небе над Синаем воздушное судно взорвалось. ФСБ РФ квалифицировала произошедшее как теракт. В авиакатастрофе погибли все — 217 пассажиров и 7 членов экипажа.

«31 октября в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Минске, Одессе, Новороссии будет проходить ежегодная памятная акция «Свеча памяти, прерванный полет рейса 9268», — сообщили представители фонда.

Она подчеркнули, что не имеет значения, где живет человек — принять участие в акции может каждый желающий. Для этого нужно зажечь свечу у себя дома, «вспомнив всех тех, кто навсегда остался в небе».