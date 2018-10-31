ЦБ оценил ущерб от деятельности «Кэшбери» в 3 миллиарда рублей

Москва, 31 октября. Сумма ущерба от деятельности финансовой пирамиды «Кэшбери» может достичь 3 миллиардов рублей, по оценкам Центрального банка РФ. Об этом сообщил руководитель департамента противодействия недобросовестным практикам регулятора Валерий Лях.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он подчеркнул, что сумма в 1 миллиард рублей в данном вопросе является консервативной оценкой, и призвал опираться на данные специалистов.

«По экспертным данным, она (сумма ущерба. — Прим. ФАН) составляет 1–3 миллиарда рублей», — цитирует Ляха ТАСС.

Напомним, в конце сентября Лях рассказал, что «Кэшбери» работает как классическая финансовая пирамида: компания активно привлекает средства, при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют. В то же время в Центробанке заявили, что в Генпрокуратуру и МВД в связи с этим передана информация о действующей под брендом «Кэшбери» группе иностранных и российских компаний. По словам Ляха, в ней задействованы десятки тысяч человек.

В середине октября глава «Кэшбери» Артур Варданян заявил, что после двухнедельного ажиотажа в СМИ компания на три недели приостанавливает работу.