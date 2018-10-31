Эксперт рассказал против каких украинских компаний Россия введет санкции

Москва, 31 октября. Российское правительство разрабатывает постановление об ответных мерах на санкции Украины. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Роман Безпалько объяснил, какие украинские компании попадут под российские контрсанкции.

По его словам, постановление правительства РФ прежде всего коснется компаний, которые взаимодействуют с Россией, занимаясь торгово-экспертными операциями. При этом деятельность этих компаний не являются критичными для российской экономики.

В беседе с RT Безпалько подчеркнул, что они дублируют продукцию, которая присутствует на российском рынке из других регионов или стран, но при этом подпитывают армию, экономику и политическую систему Украины.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал 22 октября указ о санкциях в отношении украинских компаний и физических лиц