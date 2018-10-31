Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Лавров рассказал о сильнейшем давлении на Россию

98
0 Оставить комментарий

Лавров рассказал о сильнейшем давлении на Россию

Москва, 31 октября. На Россию оказывают сильнейшее давление, включающее в себя усиление экономических санкций и наращивание военной активности у границ  страны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.

По словам главы российского МИД, антироссийская информационная кампания приняла беспрецедентный размах. Соотечественники, отметил Лавров, могут столкнуться с этим в странах своего проживания. В некоторых государствах усиливаются нападки на русский язык и российское образование. Однако все эти провокации, подчеркнул министр иностранных дел России, терпят поражение.

«Реакцией на русофобскую политику стало дальнейшее сплочение движения соотечественников, укрепление солидарности между его отдельными организациями», — отметил Сергей Лавров.

Автор: Регина Пак
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое