Лавров рассказал о сильнейшем давлении на Россию

Москва, 31 октября. На Россию оказывают сильнейшее давление, включающее в себя усиление экономических санкций и наращивание военной активности у границ страны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.

По словам главы российского МИД, антироссийская информационная кампания приняла беспрецедентный размах. Соотечественники, отметил Лавров, могут столкнуться с этим в странах своего проживания. В некоторых государствах усиливаются нападки на русский язык и российское образование. Однако все эти провокации, подчеркнул министр иностранных дел России, терпят поражение.