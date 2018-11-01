Дамаск, 1 ноября. Жители северо-востока сирийской провинции Хасака провели демонстрацию против курдского руководства, оккупировавшего часть региона, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Митинг прошел в населенном пункте Аль-Мушайрифа, расположенном в шести километрах от административного центра провинции Хасака. Местные жители вышли на дорогу, расположенную между кварталами, преградив дорогу курдским формированиям. Они также начали поджигать шины.

Таким образом, сирийский народ выступил против решений и указов курдского руководства, которое препятствует их детям получать образование в школах, принадлежащих официальным властям. Курды, как правило, пытаются навязать сирийцам свой собственный язык и собственную программу обучения, которая отрицает преподавание на арабском языке.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Проблема с образованием в регионах, находящихся под управлением курдов, началась еще в 2014 году. Тогда это вынудило многие семьи покинуть родные дома и перебраться в провинции, которые контролируются сирийской правительственной армией.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что курды не позволяют сирийским детям, проживающим под их управлением, учиться в государственных учебных заведениях.

Не так давно местное ГИБДД распространило информацию о том, что курдские правоохранительные органы будут задерживать все транспортные средства, перевозящие детей в сирийские школы. Любой, кто будет противостоять этому решению, будет привлечен к ответственности, пообещали курды.

Курды по-прежнему продолжают перекрывать дорогу автомобилям, которые направляются в школы районов Аль-Нашва, Назарет и Аль-Мушайрифа. В итоге дети вынуждены идти пешком до учебного заведения. Как правило, это занимает несколько часов. Школы с традиционным арабским образованием, находящиеся на территории курдских формирований, вынужденно закрываются из-за давления со стороны руководства.