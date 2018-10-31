Volkswagen показал дизайн нового пикапа

Вольфсбург, 31 октября. Немецкий автопроизводитель Volkswagen представит новый пикап в ближайшее время. Авто будет презентовано в бразильском городе Сан-Паулу. Модель позиционируют как пикап для города.

Почти вся информация о новой разработке держится пока в секрете и просачивается в Сеть исключительно в форме тонких намеков. Однако уже сейчас эксперты полагают, что новое авто совместит в себе характеристики внедорожника и пикапа, а зона загрузки будет мультифункциональной.

Отмечается, что габариты новой модели будут идентичны размерам Amarok. Пикап будет построен на базе платформы MQB.