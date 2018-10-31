Сирия: РФ за сутки зафиксировала одно нарушение в провинции Латакия

Дамаск, 31 октября. Российская сторона за минувший день зафиксировала одно нарушение режима прекращения военных действий в Сирии, турецкая — ни одного. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны России, опубликованном на сайте ведомства.

#Сирия

Информационный бюллетень Министерства обороны Российской Федерации о ходе выполнения Меморандума о создании зон деэскалации (31 октября 2018 г.) https://t.co/DoO3oNuXof pic.twitter.com/fVoNuPJcbL — Минобороны России (@mod_russia) October 31, 2018

В ведомстве отметили сокращение числа нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в зоне деэскалации в Идлибе.

По имеющимся данным, российские военные зафиксировали один случай стрельбы в провинции Латакия.

«Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано», — говорится в документе.

Также сообщается, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон проведены две гуманитарные акции в провинциях Даръа и Алеппо.