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Сирия: РФ за сутки зафиксировала одно нарушение в провинции Латакия

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Сирия: РФ за сутки зафиксировала одно нарушение в провинции Латакия

Дамаск, 31 октября. Российская сторона за минувший день зафиксировала одно нарушение режима прекращения военных действий в Сирии, турецкая — ни одного. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны России, опубликованном на сайте ведомства.

В ведомстве отметили сокращение числа нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в зоне деэскалации в Идлибе.

По имеющимся данным, российские военные зафиксировали один случай стрельбы в провинции Латакия.

«Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано», — говорится в документе.

Также сообщается, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон проведены две гуманитарные акции в провинциях Даръа и Алеппо.

Автор: Алексей Громов
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