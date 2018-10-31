Человеческие останки обнаружили в посольстве Ватикана в Риме

Рим, 31 октября. Человеческие кости были обнаружены во время реставрационных работ в пристройке к посольству Ватикана в Риме, сообщили в пресс-службе Святого престола.

Человеческие останки были обнаружены во время реставрации у здания апостольской нунциатуры. Правоохранители намерены провести ДНК- экспертизу, чтобы выяснить, кому могут принадлежать кости, пишет «МИР24».

На данный момент рассматривается версия, что это может быть одна из двух девочек, которые таинственно пропали в 1983 году. Так, 15-летняя Эмануэла Орланди вышла из класса музыки 22 июня, и с тех по никто ничего о ней не слышал. За 40 дней до ее пропажи исчезла Мирелла Грегори. Девочка сообщила по домофону родителям, что недолго поговорит со своим другом из школы, а потом пойдет домой. Однако она так и не вернулась к семье, передает «Царьград».