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Жириновский отправится с рабочей поездкой в Таджикистан

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Жириновский отправится с рабочей поездкой в Таджикистан

Москва, 31 октября. Глава ЛДПР Владимир Жириновский посетит Таджикистан с официальным визитом. Он проведет два дня в Душанбе. Об этом сообщил в среду глава пресс-службы нижней палаты парламента Таджикистана Мухаммадато Султонов.

Как уточнил Султонов, в среду Жириновский познакомится с историческими достопримечательностями страны, в частности, осмотрит Гиссарскую крепость и уникальные виноградники в городе Турсунзаде.

На четверг запланированы встречи Жириновского с председателем нижней палаты парламента Таджикистана и профессорско-студенческим составом Российско-Таджикского (Славянского) университета, передает РИА Новости.

Также в рамках поездки лидер ЛДПР переговорит с главой таджикского МИД Сироджидином Мухриддином.

Автор: Василий Котов
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