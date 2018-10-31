В России призвали создавать центры адаптации для мигрантов

Москва, 31 октября. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев анонсировал создание центра адаптации мигрантов в понедельник, 29 октября. Он уточнил, что это предписание федерального центра.

При этом, по словам главы региона, в области с мигрантами все спокойно. Кроме того, позже он сообщил, что за семь месяцев 2018 года их число выросло на 31%. Как пишет газета «Известия», по мнению Белозерцева, за мигрантами необходим постоянный контроль. Он объяснил, когда дело доходит до серьезных преступлений, выясняется, что им предшествовал целый букет правонарушений. По словам политика, нужно установить контроль над каждым, кто приезжает, «даже если его приняли как члена семьи».

Председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов заявил, что по итогам 2017 года приток мигрантов в Россию снизился на 19% — с 262 тысячи до 212 тысяч человек. При этом в России сейчас проживают 10 миллионов мигрантов, из которых только семь миллионов трудоустроены.

Пока в России организованной сети центров адаптации иностранцев нет. При этом в отдельных регионах такие учреждения создаются. По мнению директора Института изучения проблем национальной политики и межнациональных отношений Валерия Энгеля, западный опыт показывает, что работа в этой сере востребована и приносит успехи.