Демократы переходят к действию: во Флориде начался отстрел республиканцев

Промежуточные выборы в США уже начались. Досрочное голосование идет полным ходом, но голоса еще не подсчитаны — полная картина будет понятна лишь 7 ноября. Однако уже сейчас понятно, что битва за голоса избирателей будет очень жаркой. Демократы не скрывают, что хотят получить абсолютное большинство мест в Конгрессе, чтобы начать процедуру импичмента президента США Дональда Трампа.

Республиканцы настойчиво продвигают свою повестку. На их стороне — экономическая ситуация, рекордно низкий уровень безработицы, снижение налогов и увеличение реальных доходов. Демократы упирают на здравоохранение, безопасность, права человека, защиту национальных и сексуальных меньшинств. При этом обе стороны обвиняют друг друга в разного рода подтасовках, вмешательстве в выборы и прочих грехах.

Ярким примером бескомпромиссной борьбы является предвыборная гонка в штате Флорида, где за пост губернатора столкнулись харизматичный 39-летний чернокожий кандидат от Демократической партии Эндрю Гиллум и республиканец Рон Десантис, 40-летний бывший прокурор ВМС.

Мэр столицы Флориды — города Таллахасси (третьего по количеству населения в штате) Эндрю Гиллум, претендующий на то, чтобы стать первым в истории черным губернатором Флориды, опирается в основном на цветное население штата и иммигрантов. Он всячески подчеркивает свое народное происхождение, с удовольствием рассказывает историю своей жизни, как он, пятый из семи чернокожих детей в любящей семье водителя школьного автобуса, стал мэром столицы, постоянно цитирует свою бабушку, которая умерла в далеком 1991 году, охотно рассуждает на тему расизма, прав меньшинств и социального равенства.

При этом нелишним будет упомянуть о расследовании в отношении него, которое проводит ФБР, а также обвинениях в нарушении профессиональной этики и коррупции. Впрочем, подробно об этом мы уже писали ранее. Однако все это не мешает господину Гиллуму вести агрессивную избирательную кампанию и нападать на своего оппонента, обвиняя его в некомпетентности и расизме. Более того, согласно последним опросам общественного мнения, Эндрю Гиллум пока лидирует в предвыборной гонке — правда, с очень незначительным перевесом.

Впрочем, и Рон Десантис не менее активен в своей кампании. Основу его электората составляет работающий средний класс и белое население. Десантис открыто позиционирует себя «человеком Трампа» и всячески солидаризируется с политикой президента страны. Недавно он перешел в контратаку на своего оппонента, обвинив Эндрю Гиллума… в расизме.

Дело в том, что Гиллум не очень разборчив в выборе союзников. Летом он подписал меморандум с левой радикальной организацией «Защитники мечты» (Dream Defenders). Это общественное движение, состоящее в основном из афроамериканской молодежи, которое выступает… за закрытие тюрем и роспуск полиции, поскольку «они защищают только богатых и подавляют цветных».

Кроме того, «Защитники мечты» выступают с резкой критикой Израиля, называя его колониальной державой, укравшей палестинские земли. Солидаризация кандидата от Демократической партии с крайне левыми силами, чьи взгляды граничат с открытой ксенофобией и антисемитизмом, по мнению Десантиса, свидетельствует о политической незрелости, недальновидности и ненадежности кандидата от демократов.

Между тем по мере приближения даты голосования напряженность политического поля стремительно нарастает и уже вышла за рамки политических дебатов.

Как сообщает информационное агентство USA Really, накануне был обстрелян офис Республиканской партии в округе Волусия в Южном Дейтоне (Флорида). Полиция подтверждает минимум четыре выстрела и работает над тем, чтобы получить видео с камер наблюдения со стороны близлежащих предприятий; увы, свидетелей пока нет.

«Это было явно политически мотивированной акцией», — заявил председатель Республиканской партии по округу Тони Ледбеттер.

Реагируя на инцидент, представитель штата Флорида Том Лик выступил с заявлением.

«Состояние нашего политического дискурса в Америке является позором для всех сторон и тех, кто участвует в политическом процессе, — сказал он. — Ни демократы, ни республиканцы не являются образцом поведения в данном вопросе. Рано или поздно обеим сторонам придется прекратить страдать от идиотов в своей собственной партии и изгнать их самостоятельно».

Ранее в этом месяце активисты антифашистского движения устроили акцию вандализма в столичном республиканском клубе в Манхэттене: эти «крайне левые» нарисовали символ анархии на дверях клуба и разбили там окна.

«Наша атака — это только начало. Мы не пассивны, мы не цивилизованны, и мы не будем извиняться, — говорится в письме, оставленном на месте происшествия. — Люди с хорошей совестью и ясным умом знают, что это состояние угнетения не может больше существовать. Мы начинаем действовать».

Страшно представить, что ждет американцев 6 ноября (в день выборов) — и в ночь подсчета результатов голосования, если за неделю до «дня Икс» «противники расизма» и прочие «демократы» уже готовы развязать террор против своих политических противников.