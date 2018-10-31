Власти Таиланда могут легализовать марихуану к Новому году

Москва, 31 октября. Власти Таиланда до конца года могут легализовать марихуану. Соответствующие поправки в закон о наркотиках планирует внести комитет по общественному здравоохранению Национальной законодательной ассамблеи Таиланда, передает Bangkok Post.

Председатель комитета Чет Сиратхраанон пообещал, что комитет ускорит обсуждение поправок, которые разрешат выращивать марихуану и кратом для использования в медицинских и исследовательских целях, передает «Свободная пресса».

«Это будет новогодний подарок для всех тайцев», — сказал он.

Согласно социологическим исследованиям, жители Таиланда внесение поправок поддерживают. В их пользу высказались 16 288 тысяч человек (99%), принявших участие в онлайн-опросе, пишет KP.ru. В министерстве здравоохранения Таиланда утверждают, что экстракт марихуаны помогает при лечении таких заболеваний, как периферическая невропатия, эпилепсия и ригидность мышц.