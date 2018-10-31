Донецк, 31 октября. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки почти 20 раз нарушили режим тишины в Донбассе, выпустив по территории Донецкой народной республики более 200 боеприпасов. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 19 раз. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 227 единиц», — рассказал он.

По его словам, украинские силовики открыли огонь по Горловке и ее поселку Доломитное, городу Ясиноватая и прилегающим к ней селу Крутая Балка, поселкам Васильевка и Каштановое. Кроме того под обстрелом со стороны ВСУ оказались села Луганское и Спартак, Петровское и Саханка, а также поселки Жабичево и Старомихайловка. Украинские силовики также открыли огонь по районам аэропорта под Донецком.

При обстрелах ВСУ использовали минометы калибром 82 и 120 миллиметра, зенитные установки, гранатометы, вооружение БМП и БТР, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

Напомним, Киев начал боевые действия против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота на Украине. Вопрос урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе обсуждается в рамках встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако Киев регулярно нарушает взятые на себя обязательства.

Так, ВСУ 29 октября открыли огонь по сотрудникам МЧС ДНР, которые прибыли в поселок Старомихайловка для ликвидации пожара в жилом доме, который возник из-за атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА), пишет «Известия». Пожарные долгое время не могли приступить к тушению пожара из-за непрекращающихся обстрелов с украинской стороны.