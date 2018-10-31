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Очевидцы сообщили подробности взрыва у здания УФСБ в Архангельске

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Очевидцы сообщили подробности взрыва у здания УФСБ в Архангельске

Архангельск, 31 октября. Очевидцы сообщили подробности взрыва, прогремевшего сегодня у здания УФСБ в Архангельске.

По их словам, сразу после сильного хлопка, произошедшего в районе проходной, из здания управления тут же выскочили два человека, а из здания доносились стоны.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в результате ЧП погиб один мужчина. Известно, что он не был сотрудником управления. Его личность устанавливается.

Автор: Ярослава Замысловатова
© 2018 Федеральное агентство новостей
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