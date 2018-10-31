Глава департамента по подготовке резерва Фокин объяснил причины ухода из РФБ
Москва, 31 октября. Российский специалист Олег Фокин покидает должность руководителя департамента по подготовке резерва Российской федерации баскетбола (РФБ), где он работал почти 10 лет.
За время работы 35-летнего специалиста юношеские и кадетские сборные добивались высоких результатов, а женская национальная команда U-19 впервые в истории выиграла первенство мира-2017, обыграв в финальном поединке США. Сам Фокин подтвердил, что уходит с этой должности.
«Да, на этой неделе заканчивается мое сотрудничество с РФБ. Президент федерации Андрей Кириленко сказал мне, что он хочет попробовать на этой должности нового человека», — рассказал он.
При этом Фокин отметил, что о других причинах ему ничего не известно, пишут «Известия».
В РФБ подтвердили уход Фокина и отметили, что хотят пригласить другого человека на эту должность.
Ранее сообщалось, что возглавить департамент по подготовке резерва было предложено бывшему форварду столичного ЦСКА Виктору Хряпе, но спортсмен отказался.