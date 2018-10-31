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Макрон пригласил Порошенко отпраздновать 100-летие окончания Первой мировой войны в Париже

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Макрон пригласил Порошенко отпраздновать 100-летие окончания Первой мировой войны в Париже

Киев, 31 октября. Украинский президент Петр Порошенко получил приглашение приехать в Париж на торжественные мероприятия по случаю 100-летия со дня окончания Первой мировой войны. Приглашение ему направил лидер Франции Эммануэль Макрон.

В администрации Порошенко заявили, что в настоящее время «прорабатывают вопросы организации визита главы украинского государства в Париж».

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, торжества пройдут 10-11 ноября. Известно, что в Париж прибудут и российский президент Владимир Путин, и лидер США Дональд Трамп.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков не исключил, что в Париже может пройти новая встреча Путина и Трампа, в ходе которой они обсудят возможное проведение нового саммита.

Автор: Ярослава Замысловатова
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