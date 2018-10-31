Игра в хорошего и доброго полицейского заканчивается: как санкции РФ ударят по Украине

В Кабинете министров Российской Федерации завершается работа над постановлением, которое предусматривает экономические меры в ответ на санкции, которые были введены Киевом. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

По информации ТАСС, которое ссылается на источник в правительстве, в ближайшее время документ будет передан на подпись премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. Ответные меры коснутся примерно 360 компаний и свыше 50 физических лиц.

Сообщается, что в списке будет очень много интересных открытий для украинских граждан. Он упомянул тот факт, что те украинские деятели, которые придерживаются в отношении Москвы радикальных взглядов, не прочь заработать на этом.

Обозначить зависимость

Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что украинская экономика фактически содержится российскими компаниями. Цель санкций российского правительства — обозначить зависимость украинской бизнес-элиты от России, которую они объявили врагом.

«Не случайно столько внимания уделяется фамилиям в списке. Их опубликование является самостоятельным политическим фактором. Вспомним, что Запад и Украина показывали нам матрицу санкций: блокирование конкретных людей и активов компаний, которые у них есть на Западе. При этом у многих наших представителей власти нет никаких активов на Западе. Включение их в списки носит во многом декларативный характер. С украинской элитой все иначе», — пояснил Игорь Рябов.

По словам эксперта, у ненавидящих Россию политиков есть бизнес в России, они хранят в российских банках счета, владеют бизнесом. Многие из этих политиков и бизнесменов в кулуарах вполне открыто говорят о цинизме ситуации.