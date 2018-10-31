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Пять пострадавших при нападении на колледж в Керчи выписаны из больниц Крыма

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Пять пострадавших при нападении на колледж в Керчи выписаны из больниц Крыма

Симферополь, 31 октября. Пять пострадавших при нападении на Керченский политехнический колледж были выписаны из больниц Крыма во вторник, рассказали в пресс-службе республиканского министерства здравоохранения.

Отмечается, что в больницах полуострова на стационарном лечении остаются 16 пострадавших. Пять человек были выписаны во вторник, 30 октября.

Как пишет РИА Новости, среди выписанных девочка из республиканской детской клинической больницы в Симферополе. Также домой отпустили двух девушек из больницы №6 в столице Крыма. Врачи выписали двух пациентов керченской городской больницы.

Напомним, студент четвертого курса колледжа Владислав Росляков утроил стрельбу в учебном заведении 17 октября. Затем он привел в действие взрывное устройство. Погиб 21 человек, более 50 человек получили травмы различной степени тяжести.

Пять пострадавших при нападении на колледж в Керчи выписаны из больниц Крыма

Автор: Алия Садыкова
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