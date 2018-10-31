Вертолет разбился в Афганистане, погибли 20 человек

Кабул, 31 октября. Военный вертолет ВС Афганистана потерпел крушение в провинции Фарах на западе страны, выживших среди 20 человек, находившихся на борту, нет.

ЧП произошло утром среды, 31 октября, в районе города Анар-Дара​​​. Вертолет перевозил не менее 20 человек, среди которых военные чиновники и члены совета провинции, передает телеканал TOLO News.

Согласно полученным данным, два вертолета летели вместе по маршруту, после чего один из них потерпел крушение по неизвестным на данный момент причинам. По данным телеканала со ссылкой на военнослужащих, все члены экипажа и пассажиры погибли.

Ранее стало известно о другой трагедии в Афганистане. Семь человек стали жертвами взрыва автомобиля около местной тюрьмы, еще пятеро получили ранения. ЧП, по словам источника телеканала Tolo News, произошло рано утром в среду, 31 октября, неподалеку от тюрьмы Пул-е-Чархи к востоку от столицы Афганистана.