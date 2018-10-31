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Появились первые фото с места взрыва у здания ФСБ в Архангельске

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Появились первые фото с места взрыва у здания ФСБ в Архангельске

Архангельск, 31 октября. Первые фото с места взрыва возле здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Архангельске появились в Сети.

Сильный взрыв прогремел утром 31 октября возле здания ведомства. Согласно информации Федерального агентства новостей, в результате чрезвычайного происшествия один человек погиб.

Появились первые фото с места взрыва у здания ФСБ в Архангельске

В настоящее время личность погибшего устанавливается.

Полиция выясняет причину и обстоятельства произошедшего.

Автор: Алексей Громов
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