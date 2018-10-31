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Умер мужчина, пострадавший при взрыве у здания УФСБ в Архангельске

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Умер мужчина, пострадавший при взрыве у здания УФСБ в Архангельске
Архангельск, 31 октября. Мужчина, пострадавший при взрыве у здания областного управления ФСБ скончался на руках медиков.

По словам источника в экстренных службах региона, пострадавший умер при оказании помощи. Кроме того, собеседник ТАСС отметил, что погибший не был сотрудником УФСБ, сейчас его личность устанавливается.

Как сообщалось ранее, сегодня у здания УФСБ по Архангельской области произошел взрыв, все причины происшествия выясняются.

Автор: Ярослава Замысловатова
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