Умер мужчина, пострадавший при взрыве у здания УФСБ в Архангельске
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Архангельск, 31 октября. Мужчина, пострадавший при взрыве у здания областного управления ФСБ скончался на руках медиков.
По словам источника в экстренных службах региона, пострадавший умер при оказании помощи. Кроме того, собеседник ТАСС отметил, что погибший не был сотрудником УФСБ, сейчас его личность устанавливается.
Как сообщалось ранее, сегодня у здания УФСБ по Архангельской области произошел взрыв, все причины происшествия выясняются.