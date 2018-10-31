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Путин подписал закон о штрафах до 100 тыс. рублей за нарушения при организации митингов

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Путин подписал закон о штрафах до 100 тыс. рублей за нарушения при организации митингов

Москва, 31 октября. Российский лидер Владимир Путин подписал закон о штрафах до 100 тысяч рублей за нарушения, допущенные при организации митингов. Документ опубликован на интернет- портале правовой информации.

Отмечается, что закон расширяет перечень обязанностей организатора публичных мероприятий. В случае отказа его проведения он должен не позднее чем за один день до дня митинга информировать об этом граждан и структуру, куда была направлена заявка.

Отмечается, что поправки внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях. В документе появилась новая статья, которая вводит ответственность за неинформирование россиян и органов государственной власти об отказе от митинга.

Штраф для граждан составляет от пяти до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 30 тысяч рублей. Для юридических лиц размер штрафа установлен от 20 до 100 тысяч рублей.

Путин подписал закон о штрафах до 100 тыс. рублей за нарушения при организации митингов

Автор: Алия Садыкова
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