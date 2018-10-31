«Нафтогаз» может стать главным потребителем газа «Газпрома»

Москва, 31 октября. Главным потребителем газа российской компании «Газпром» по результатам электронных торгов может стать украинский «Нафтогаз», считают эксперты. По их мнению, не участвующей в торгах украинской компании поставлять российское топливо может Словакия.

С конца сентября «Газпром» начал продажу газа на своей электронной торговой площадке. Спустя полтора месяца работы ЭТП, главным покупателем топлива стала Словакия. Всего она купила 368 миллионов кубометров газа, что составляет 48% объемов ЭТП.

Как считают специалисты, для Словакии это слишком большой объем, и потребить газ самостоятельно она не сможет, пишет «Коммерсантъ». Эксперты предполагают, что закупленный Словакией на ЭТП газ будет по реверсной схеме отправлен на Украину. Они напомнили, что именно таким способом сегодня «Нафтогаз» приобретает большую часть зарубежного газа, причем из Словакии на Украину ежедневно поступает 23-24 миллиона кубометров топлива.

Ранее «Нафтогаз» заявил, что взыскал с «Газпрома» 18 миллионов долларов. В феврале Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов как компенсацию за недопоставку транзитного газа. «Газпром» обжаловал данное решение и заявил о расторжении контрактов с украинской компанией, а после того, как Киев начал принудительное взыскание средств, российская сторона добилась приостановки «транзитного» вердикта.