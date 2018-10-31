Борисов призвал Роскосмос сократить управленческий персонал

Гавана, 31 октября. Роскосмосу необходимо сократить непроизводственные расходы и управленческий персонал в ракетно-космической отрасли, считает вице-премьер России Юрий Борисов.

По его словам, непроизводственные расходы достигли существенных показателей, в связи с чем российской госкорпорации необходимо заняться решением этого вопроса.

«Как говорится, семеро с ложкой, один с сошкой», — отметил вице-премьер.

В том числе Борисов выступает за сокращение численности управленческого персонала в данной отрасли в рамках оптимизации расходов.

«Очень много начальников», — подчеркнул он.

Напомним, вице-премьер принял участие в обсуждении бизнес-проектов и межотраслевого сотрудничества, которое прошло на Кубе 29 и 30 октября в рамках 16-го Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Ранее руководство Роскосмоса заявило о готовности направить в Соединенные Штаты свою делегацию для проведения переговоров с главой NASA Джимом Брайденстайном. Ориентировочные сроки поездки — начало 2019 года.