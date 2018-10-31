Луганск, 31 октября. Запад намеренно игнорирует Луганскую и Донецкую народные республики, чтобы втянуть в конфликт в Донбассе Россию и обвинить ее «во всех смертных грехах», считает представитель ЛНР в политической подгруппе в Минске Родион Мирошник.

Об этом, по его словам, свидетельствует состоявшееся накануне внеочередное заседание Совета безопасности ООН, на котором обсуждались назначенные на 11 ноября выборы в Донбассе. В заседании принимали участие входящие в Совбез ООН Франция, Нидерланды, Польша, Швеция и Великобритания, а также Италия, Бельгия и Германия. Представителей ЛНР и ДНР на заседание не пригласили. По итогам заседания в Совбезе ООН заявили, что не признают результатов выборов в Донбассе.

По словам Мирошника, голосование в Совбезе ООН продемонстрировало, что Запад готов слышать только одну сторону конфликта и намерен игнорировать другую.

«Минские соглашения достаточно четко определяют стороны конфликта — и это не Украина и Россия, а Киев и Донбасс, но представителям Запада нужно втянуть в конфликт Россию и обвинить во всех смертных грехах», — подчеркнул представитель ЛНР в беседе с РИА Новости.

При этом, как обратил внимание Мирошник, западные государства не только не приглашают ЛНР и ДНР на заседания Совета безопасности, но и не предоставляют республикам Донбасса других площадок, где они могли бы высказать свое мнение.

Мирошник подчеркнул, что без диалога урегулирование конфликта невозможно. Как предположил представитель ЛНР, существует вероятность, что западные государства к этому не стремятся и пытаются загнать переговоры в тупик, сделав конфликт в Донбассе затяжным и бесконечным.

«И это очень опасная тенденция, виновником которой выступает Запад», — подытожил Мирошник.

Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не признав государственного переворота на Украине. За время вооруженного конфликта, по данным ООН, его жертвами стали более 10 тысяч человек.

Несмотря на минские соглашения и введенный режим перемирия, из республик продолжают поступать сообщения о регулярных обстрелах со стороны ВСУ. Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев как можно скорее разрешил кризис в стране.