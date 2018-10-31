Контракт на поставку российских С-400 в Индию заключен в рублях

Москва, 31 октября. Контракт на поставку российских зенитных ракетных систем С-400 в Индию заключен в рублях. Об этом журналистам рассказал вице-премьер России Юрий Борисов.

По его словам, оплата за зенитные ракетные комплексы будет производиться в рублях. Ранее сообщалось, что Москва перейдет в расчеты в национальных валютах вместо долларов со своими партнерами по военно-техническому сотрудничеству.

Президент России Владимир Путин во время посещения Индии подписал с партнерами договор на поставку стране зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в результате сотрудничества с Москвой Нью-Дели получит современный комплекс противоракетной обороны, который превосходит по своим характеристикам аналогичные комплексы других стран.

Первые системы Россия поставит Индии в течение двух лет.