Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Контракт на поставку российских С-400 в Индию заключен в рублях

43
0 Оставить комментарий

Контракт на поставку российских С-400 в Индию заключен в рублях

Москва, 31 октября. Контракт на поставку российских зенитных ракетных систем С-400 в Индию заключен в рублях. Об этом журналистам рассказал вице-премьер России Юрий Борисов.

По его словам, оплата за зенитные ракетные комплексы будет производиться в рублях. Ранее сообщалось, что Москва перейдет в расчеты в национальных валютах вместо долларов со своими партнерами по военно-техническому сотрудничеству.

Президент России Владимир Путин во время посещения Индии подписал с партнерами договор на поставку стране зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в результате сотрудничества с Москвой Нью-Дели получит современный комплекс противоракетной обороны, который превосходит по своим характеристикам аналогичные комплексы других стран.

Первые системы Россия поставит Индии в течение двух лет.

Контракт на поставку российских С-400 в Индию заключен в рублях

Автор: Алия Садыкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое