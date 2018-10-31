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Смертельное ДТП с участием автобуса и шести авто произошло в Липецке, появилось видео

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Смертельное ДТП с участием автобуса и шести авто произошло в Липецке, появилось видео

Липецк, 31 октября. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия с участием шести автомобилей и рейсового автобуса в Липецке. В результате аварии погиб один человек, четверо были госпитализированы. 

По имеющейся информации, в ДТП столкнулись два Hover, Ford, Renault, Kia, а также «Газель». Сообщается, что водитель Ford допустил столкновение, после чего врезался в другой автомобиль.

Как передает телеканал «360», «Газель», по предварительным данным, перевернулась самостоятельно. Причиной опрокидывания могла стать гололедица.

По данным пресс-службы полиции, уехать по Лебедянскому выезду в Липецке будет затруднительно, поскольку дорога временно перекрыта.

Автор: Алексей Громов
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