Колония ЕС как новый формат евроинтеграции: эксперт рассказал, как спасти Украину от катастрофы

Экономика Украины находится в катастрофической ситуации, с таким заявлением выступил депутат Верховной рады Вадим Рабинович. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«На конец августа долг нашей страны — внешний долг — составлял 47,5 миллиарда долларов. Совокупный внешний долг наш и внутренний приблизился к 75 миллиардам. В проекте бюджета на следующий год главная статья расходов — это обслуживание внешнего долга. Это значит, что мы с вами, наши дети и внуки заложены вот в эти бюджеты и мы должны пахать и пахать на эти МВФы, на этих сто человек, у которых, оказывается, растут зарплаты, доходы космическими какими-то…» — посетовал политик.

Депутат добавил, что Украина специально подняла тарифы на коммунальные услуги для населения, объяснив это необходимостью получить миллиард долларов помощи от Международного валютного фонда (МВФ).

Не в бровь, а в глаз

Кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин прокомментировал ФАН заявление Рабиновича.

«Вадим Рабинович подметил не в бровь, а в глаз. Катастрофа приближается, и она неминуема. Какое будущее может быть у страны-банкрота? Колония. Обычная колония ЕС как новый формат евроинтеграции. Или президент Украины Петр Порошенко думает, что ЕС будет платить долги за Украину? Он же собрался на второй срок, а значит, и ситуацию с долгами придется расхлебывать ему. Или Петр Алексеевич намерен на втором сроке сделать резкий поворот и договориться о продаже украинских долгов России? Вариант, кстати, не фантастичный», — пояснил политолог.

По мнению эксперта, Россия — единственная страна в мире, которая может спасти украинский народ от приближающейся катастрофы. Только вот что предложит Киев взамен? Войти в ЕАЭС? Этого мало.

«По примеру Армении мы видим, что и страны — участницы ЕАЭС могут вести себя двояко и продвигать вопросы евроинтеграции. Единственный вариант — это путь Крыма. Он остановит и войну в Донбассе, и экономический упадок, и проблему национализма. Иного варианта у Украины нет.